Eckernförde: Wildschwein entpuppt sich als ausgebüxtes Minischwein Stand: 23.08.2021 11:12 Uhr Ein Wildschwein in einem Garten kann viel Schaden anrichten. Ein vermeintliches Wildschwein in Eckernförde entpuppte sich am Sonntag aber als Minischwein.

Ein Wildschwein im Garten eines Einfamilienhauses, hieß es am Sonntag, als die Polizei in Eckernförde am Vormittag alarmiert wurde. Die Beamten machten sich auf den Weg in die Riesebyer Straße, fanden aber kein Wildschwein. Stattdessen entdeckten sie ein sehr zahmes, neugieriges und verspieltes Minischwein - in "Wildschwein-Optik", wie es ein Polizeisprecher am Montag formulierte. Entwarnung also.

Von Barkelsby bis Eckernförde

Das Minischwein folgte den Beamten freiwillig und konnte schließlich am Nachmittag der erfreuten Halterin übergeben werden. Der kleine Ausbrecher war am Sonnabend von einem Bauernhof in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgebüxt und hatte tatsächlich den ganzen Weg bis ins mindestens zwei Kilometer entfernte Eckernförde alleine zurückgelegt. In der Nacht hatten die Anwohner in Barkelsby laut Polizeisprecher schon intensiv nach dem Hausschwein gesucht.

