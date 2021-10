Eckernförde: U35 kehrt nach vier Monaten auf See zurück Stand: 15.10.2021 05:00 Uhr Das Unterseeboot U35 soll heute wieder in Eckernförde einlaufen. Im Juni hatte die Besatzung ihren Heimathafen in Richtung Mittelmeer verlassen, um am EU-Einsatz "Irini" teilzunehmen.

Verdächtige Schiffe überwachen und Informationen sammeln, um den illegalen Menschenschmuggel und Menschenhandel im Mittelmeerraum zu unterbinden - das waren nach Angaben der Marine die Hauptaufgaben der 29-köpfigen Besatzung während ihrer Mission. Ihr Einsatzgebiet erstreckte sich dabei vom mittleren und südlichen Mittelmeer südlich der Insel Sizilien bis zu den Territorialgewässern Libyens und Tunesiens. Ein Gebiet, das in etwa der Größe Deutschlands entspricht.

"Irini"-Einsatz im Mittelmeer läuft weiter

Der EU-Rat hatte die Mittelmeermission "Irini" im März vergangenen Jahres mit dem Ziel beschlossen, neben der Unterbindung von Schleuseraktivitäten auf den Flüchtlingsrouten, vor allem das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen und durchzusetzen. Am 21. April dieses Jahres stimmte der Bundestag für eine Mandatsverlängerung. Wenn die U35 heute in Eckernförde einläuft, geht der Einsatz im Mittelmeer also weiter.

Crew erholt sich an Land

Für die Besatzung steht nach der Ankunft erst einmal Landurlaub an. Korvettenkapitän und U35-Kommandant Oliver Brux sagt, dass er sich in der Zeit vor allem auf seine Familie und das alltägliche Leben an Land freut. Insgesamt drei Wochen hat die Crew Zeit, sich zu erholen. Denn auch im nächsten Jahr stünden wieder einige Manöver auf dem Plan, sagte Brux.

