Stand: 10.04.2025 14:10 Uhr Eckernförde: Erste U-Boot-Kommandantin sticht erneut in See

Korvettenkapitän Claudia Neben, Deutschlands erste U-Boot-Kommandantin, sticht nach Ostern erneut in See. Mit der "U34" startet sie von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus zu einem Einsatz in Nord- und Ostsee. Die 35-Jährige ist die einzige Frau unter 28 Männern auf dem 56 Meter langen U-Boot. Das enge Zusammenleben unter Wasser fordere die Crew, so Neben. Aus dem Weg gehen sei nicht möglich – aber man schlafe an Bord sehr gut, es sei sehr ruhig, sogar Meeressäuger seien manchmal zu hören, sagt die Kapitänin. Zum Zeitpunkt der Kieler Woche wird die Kommandantin laut Marine wieder zurück in Schleswig-Holstein sein.

