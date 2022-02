Eckernförde: Aus für Geburtsstation der Imland Klinik Stand: 15.02.2022 07:33 Uhr Die Imland Klinik in Eckernförde wird in Zukunft nur noch eine Notfall-Ambulanz mit einer psychiatrischen Station, Altersmedizin und einer Inneren Abteilung haben. Dafür hat gestern der Kreistag gestimmt.

Damit ist auch das Aus für die Geburtsstation besiegelt. Mehr als eineinhalb Stunden hatte der Kreistag über die Zukunft der Imland Klinik debattiert. Das öffentliche Interesse war groß - mehrmals brach der Live-Stream zusammen, weil es zu viele Nutzer gab. Am Ende stimmten 34 für das so genannte Szenario fünf, 24 waren dagegen und eine Person enthielt sich.

Gegner der Entscheidung wollen Bürgerentscheid

Der Umbau des Standortes Eckernförde soll nun zügig umgebaut werden, so Klinik-Geschäftsführer Markus Funk. Landrat Rolf-Oliver Schwemer (CDU) sagte im Anschluss an die Abstimmung, dass es gut sei, dass nach einem Jahr endlich eine Entscheidung gefallen ist. Die Gegner dieser Pläne, die die Klinik in Eckernförde so erhalten wollten, wie sie ist, waren enttäuscht. Sie überlegen nun, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen.

Am Wochenende hatte es eine Demonstration für den Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde gegeben - in der bisherigen Form. Nach Polizeiangaben beteiligten sich daran rund 3.000 Menschen. Der Kreistag konnte am Montagabend über vier verschiedene Szenarien abstimmen.

Vier Szenarien zur Abstimmung

Beim sogenannten Szenario 1 sollte alles bleiben, wie es derzeit ist. Szenario 1a sah fast genau so aus, nur mit dem Unterschied, dass die Geburtsstation nach Rendsburg gehen sollte und die Altersmedizin in Eckernförde ausgebaut wird. Eine Chirurgie sollte es nur noch in der Regelarbeitszeit geben, also nur wochentags und nicht nachts. Das nun von der Kreistagsmehrheit gewählte Szenario 5 (Psychiatrie, Altersmedizin, Notfallambulanz und Innere Medizin in Eckernförde) war auch von der Klinik-Leitung favorisiert worden. Beim Szenario 5a wäre die Innere Medizin weggefallen.

