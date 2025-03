Stand: 22.03.2025 11:53 Uhr Earth Hour: Öffentliche Gebäude in Lübeck und Kiel schalten Licht aus

Zur sogenannten Earth Hour gehen heute zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wieder die Beleuchtungen aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in Schleswig-Holstein wollen sich zahlreiche Städte und Gemeinden an der weltweiten Aktion beteiligen. Private Firmen und Haushalte können ebenfalls mitmachen. In Kiel werden laut Stadt seit einigen Jahren die Beleuchtungen des Rathauses, des Warleberger Hofes und des Schifffahrtsmuseums ausgeschaltet. Die Hansestadt Lübeck will nach eigenen Angaben neben der Beleuchtung des Holstentors auch die Lichter an der Petrikirche, der Jakobikirche, des Lübecker Doms, des Heiligengeist-Hospitals, der Musik- und Kongresshalle Lübeck, des Museumshafens und des Leuchtturms Travemünde für eine Stunde ausschalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Klimaschutz Kiel