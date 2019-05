Stand: 24.05.2019 21:30 Uhr

EU-Fördergelder fließen auch in die Schwartau von Marc Hoffmann, NDR Info

Alle reden vom Naturschutz - aber wer kümmert sich darum vor Ort? Hanna Kirschnick-Schmidt zum Beispiel. Als Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein ist sie dafür verantwortlich, dass Wasser, auch Abwasser, in der Gemeinde abfließt. Aber eben auch, dass die Flüsse und Seen nachhaltig genutzt werden.

An der Hobbersdorfer Mühle bei Ratekau in Ostholstein, direkt an der Schwartau - einem Ort, der "viel mit Europa zu tun" habe, hat sie sich ihre dunklen Gummistiefel angezogen. Gekonnt balanciert sie die steile Böschung hinunter. Das Wasser glitzert in der Vormittagssonne, Vögel am blauen Himmel. Den Bach haben sie vor etlichen Jahren erst angelegt, erzählt Kirschnick-Schmidt, als eine Art Umleitung der Schwartau um die Getreidemühle in Hobbersdorf herum. Denn das Stauwehr der Mühle versperre den Fischen den Weg: "Die stehen da und kommen eben nicht weiter. Und gerade die Forellen, die zum Laichen die Gewässer hochwandern, kommen dann nicht zu ihren eigentlichen Laichgebieten."

"Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete"

Das europäische Wasserrecht machte es möglich: Flächen wurden gekauft, Boden wurde ausgehoben und die neue Flussrinne angelegt, außerdem musste eine Straßenbrücke über den neuen Bach gebaut werden. "Die Idee ist natürlich nicht aus Brüssel gekommen - aber die EU-Wasserrahmenrichtlinie." So wurde das nötige Geld bereitgestellt: "Ideen kann man haben, aber man muss Geld haben, um diese umzusetzen, weil diese Maßnahmen teuer sind."

Rund eine Million Euro, sagt die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbands, habe die rund 300 Meter lange, barrierefreie Umgehungsrinne insgesamt gekostet. Ein Schild am Ufer informiert über das Projekt. "Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete", steht neben dem blauen EU-Flaggen-Logo.

Gewässer kennen keine Staatsgrenzen

Die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union trat im Jahr 2000 in Kraft und weitete damit auch den Aufgabenbereich der Wasser- und Bodenverbände in Deutschland aus. Nun ging es auch verstärkt darum, natürliche Gewässerstrukturen wiederherzustellen.

Kirschnick-Schmidt hält eine europaweit einheitliche Gewässerschutzpolitik für folgerichtig: "Die Gewässerverläufe kümmern sich ja auch nicht um irgendwelche Staatsgrenzen von der Quelle bis zur Mündung. Insofern macht das natürlich Sinn, sich da eben auch grenzüberschreitend auszutauschen."

Einsatz für bessere Lebensbedingungen des Otters

Nicht nur der Fisch profitiert von der Brüsseler Naturschutzpolitik, frohlockt Kirschnick-Schmidt. Von einem Stein im strömenden Bach sammelt die gelernte Agrar-Ingenieurin ein dunkelgrünes Klümpchen auf. "Das ist ziemlich trocken, dunkelgrün - und dann sind immer Schuppen oder Fischgräten zu erkennen. Das ist ein verdauter Fisch. Und jetzt kommt der eklige Teil: die Riechprobe. Ein ganz spezifischer Geruch, das ist 100 Prozent Fischotter."

Oder vielmehr: Otter-Kot. Das vom Aussterben bedrohte Säugetier fühlt sich auch in schleswig-holsteinischen Gewässern wieder zunehmend wohl, bemerkt Kirschnick-Schmidt stolz. Sie ist außerdem Vorsitzende des Vereins "Wasser Otter Mensch", der sich für bessere Lebensbedingungen des seltenen Wassertieres einsetzt.

EU-Vorschriften machen vieles einfacher

Wie zum Beweis deutet die Natur- und Otterschützer auf die Brücke über den Bach: "Diese kleinen Gehwege rechts und links sind die sogenannten Otterbermen. Wenn wir die nicht hätten, dann würde er aus dem Wasser steigen, über die Straße laufen, um dahinten wieder einzusteigen. Dabei könnte er überfahren werden."

Beim Bau von Flussbrücken würden die künstlichen Uferseiten für Otter inzwischen mitgedacht und geplant. Kirschnick-Schmidt ist überzeugt: Ohne die EU-Vorschriften wäre ihr Kampf für die Otter sehr viel schwieriger.

