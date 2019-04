Stand: 04.04.2019 17:00 Uhr

Durchbruch beim Marine-Überwasserschiffbau von Christian Wolf

Der MKS-180-Auftrag der deutschen Marine ist mit mehr als 5,2 Milliarden Euro der größte, der je ausgeschrieben wurde. Neben den German Naval Yards, die vergangenes Jahr noch Thyssen Krupp Marine Systems ins Boot holten, wollen noch Damen Shipyard und die Bremer Lürssen Werft die vier neuen Schiffe bauen. Das Projekt musste vor Jahren europaweit ausgeschrieben werden, da der Überwasserschiffbau für Marineschiffe bislang keine Schlüsseltechnologie war. Die Bundesregierung will das ändern. Sogar im Koalitionsvertrag wurde das vereinbart. Mit der Einstufung des Marine-Überwasserschiffbaus als Schlüsseltechnologie müssten Aufträge nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden. Schiffe könnten damit direkt bei deutschen Werften bestellt werden.

Den Koalitionsvertrag endlich umgesetzt

Doch seit mehr als einem Jahr ist nichts passiert, immer wieder hatte beispielsweise Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dafür geworben und zuletzt sogar einen gemeinsamen Brief mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geschrieben, den Koalitionsvertrag endlich umzusetzen. Nun gibt es eine Einigung, die auch steht. Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann (CDU), erklärte gegenüber Deutschlandfunk und NDR Schleswig-Holstein, dass nur noch der Kabinettsbeschluss fehle. Der soll aber laut dem schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten im Herbst kommen, wenn die neue verteidigungs- und sicherheitspolitische Strategie beschlossen wird

Günther begrüßt Entscheidung

Überwasserschiffbau wird Schlüsseltechnologie NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.04.2019 18:44 Uhr Autor/in: Christian Wolf Wird der Marine-Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie anerkannt, wären keine europaweiten Ausschreiben mehr vorgeschrieben. Schiffe könnten direkt bei deutschen Werften eingekauft werden







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ministerpräsident Günther bezeichnete die Neuigkeit als richtig gute Meldung: "Wir haben ja auch selbst lange dafür gekämpft. Aber jetzt ist es halt gelungen, und da bin ich Norbert Brackmann auch sehr dankbar." Aus seiner Sicht hat es sich bewährt, dass der maritime Koordinator der Bundesregierung aus dem Norden kommt. Den ausstehenden Kabinettsbeschluss in Berlin sieht Günther gelassen: "Jetzt wünsche ich mir, dass es am Ende auch ein Erfolg wird und dass wir hier jetzt diese Priorität endlich richtig gesetzt haben, das ist auch eine Nachricht für die gesamte Region."

So sieht es auch Norbert Brackmann. Der maritime Koordinator der Bundesregierung erklärte: "Der Überwasserschiffbau ist wichtig für Deutschland, wichtig für die maritime Wirtschaft, vor allem damit Know-How im Land bleibt." Auswirkungen auf das laufende Vergabeverfahren um den MKS-180-Auftrag wird die jetzt erzielte Einigung aber nicht haben. Ende des Jahres soll verkündet werden, ob das milliardenschwere Rüstungs-Projekt in den Niederlanden oder in Kiel realisiert wird.

"Schlüssel-Projekt für ganz Deutschland"

Weitere Informationen Kieler Werften bieten zusammen für Milliarden-Auftrag Für das größte Marine-Rüstungsprojekt Deutschlands wollen Konkurrenten Partner werden. Zwei Kieler Werften bieten gemeinsam für den Bau von vier neuen Mehrzweck-Kampfschiffen. mehr

Für Jörg Herwig, Geschäftsführer von German Naval Yards, ist der MKS-180-Auftrag ein Schlüssel-Projekt, nicht nur für Schleswig-Holstein sondern für ganz Deutschland. "Es sind so viele technologische Anteile drin, die gilt es zu entwickeln, zusammenzubauen und zusammenzuführen. Und, dass nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern aus allen anderen Bundesländern, Fähigkeiten zusammengebaut werden müssen, um ein solches Vorhaben tatsächlich auch umsetzen zu können." Kommt der Auftrag nach Kiel, profitieren also Unterauftragnehmer und Zulieferer aus ganz Norddeutschland.

Wichtige Branche für Schleswig-Holstein

Wie wichtig der Schiffbau für Schleswig-Holstein ist, zeigen Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium. Das Bruttoinlandsprodukt von Schleswig-Holstein liegt bei etwa 100 Milliarden Euro. Davon steuern die Werften im Land rund fünf Milliarden bei. Außerdem sind knapp 5000 Menschen direkt beschäftigt, weitere 15.000 sind es in der Zulieferer-Industrie. Das zeige, wie wichtig der Schiffbau für das Land sei, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP): "Es ist ein wahnsinnig großer Wirtschaftsfaktor, der im Übrigen, das wird oft übersehen, ein High-Tech-Industrie-Bereich ist. Das ist wirklich gleichzusetzen mit einer Luft- und Raumfahrtindustrie in diesem technologischem Bereich."

Weitere Informationen Norddeutsche Werften bauen "Patchwork"-Korvetten Drei norddeutsche Werftunternehmen bauen gemeinsam fünf neue Korvetten für die Marine. Jetzt haben die Unternehmen mitgeteilt, wie sie den Auftrag in Höhe von zwei Milliarden Euro aufteilen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 04.04.2019 | 17:00 Uhr