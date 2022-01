Großfeuer in Treia im Kreis Schleswig-Flensburg Stand: 13.01.2022 08:55 Uhr In Treia im Kreis Schleswig-Flensburg brennt seit heute früh die große Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs. Darin sind laut Rettungsleitstelle Geräte und Kartoffeln gelagert.

Rund 100 Helfer von fünf Feuerwehren versuchen, den Großbrand zu löschen und das Wohnhaus zu schützen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Weil es so stark raucht, sollen Anwohner Fenster und Türen schließen. Einsatzleiter Michael Nissen sagte NDR Schleswig-Holstein, dass neben den Maschinen auch Dämmmaterial und Kunststoffe brennen. Daher könnte der Rauch gefährlich sein, so Nissen. Ein Mietsgebäude mit fünf Wohnungen liegt in Windrichtung. Dort sind schon aufgrund der Hitze einige Fenster geborsten. Ein Bewohner wurde behandelt, er hat eine leichte Rauchvergiftung. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch einige Stunden dauern wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2022 | 08:00 Uhr