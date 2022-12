Dünnes Eis in Schleswig-Holstein Sendedatum: 17.12.2022 11:00 Uhr Experten in Schleswig-Holstein warnen seit Tagen eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Christoph Reichert von der DLRG Norderstedt im Kreis Segeberg erklärt, was zu tun ist, wenn das Eis knackt.

So verlockend die vereisten Wasserflächen im Land wirken: Das Eis ist zu dünn! So warnen gerade Feuerwehr, DLRG und Meteorologen vor dem Betreten von Eisflächen. Erst ab einer Dicke von 15 bis 20 Zentimetern sinkt die Gefahr einzubrechen. In den vergangenen Tagen war es dafür nicht kalt genug, sagt beispielsweise der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein, Volker Arp. Die Dicke des Eises hänge immer von Größe und Art des Gewässers ab, sowie von der Uferbefestigung. Werde das Gewässer beispielsweise von einem Zu- oder Ablauf durchströmt, könne die Eisdecke an verschiedenen Stellen unterschiedlich dick sein. "Es kommt immer einzeln auf das Gewässer an", so Arp.

"Das Eis spricht mit einem"

In der kommenden Woche wird es wieder wärmer. Das bedeutet, dass das Eis noch dünner und brüchiger wird und die Einbruchgefahr damit steigt. "Das Einbrechen geht relativ schnell", erklärt Christoph Reichert, stellvertretender technischer Leiter für Einsätze bei der DLRG Norderstedt. "Das Eis spricht mit einem. Es gibt dann so ein kleines Knackgeräusch. Dann weiß man schon, jetzt wird es gefährlich, jetzt sollte ich sehen, dass ich hier wegkomme." Im schlimmsten Fall dauere es nur Bruchteile von Sekunden, bis das Eis nachgibt und man dann wirklich ins Wasser fällt. In null bis fünf Grad kaltem Wasser fangen die Muskeln sofort an zu zittern oder werden unter Umständen sogar steif. Kontrollierte Muskelbewegungen seien dann nicht mehr möglich, so Reichert. Er erinnert sich an einen Kameraden, dem das passiert ist: "Der hatte tatsächlich eine sogenannte Pfötchenstellung. Das heißt, die Finger sind so nah an die Hände rangezogen worden, dass er sie selber gar nicht mehr aufmachen konnte. Er konnte dementsprechend auch nicht mehr greifen und war damit auch nicht mehr in der Lage, sich irgendwo festzuhalten oder rauszuziehen."

Und schlussendlich seien Herz und Zwerchfell auch nur Muskel, die im kalten Wasser nach und nach ihre Arbeit einstellen würden.

Verhalten bei Knackgeräuschen oder Rissen

Sobald das Eis unter den Füßen anfängt zu knacken oder sogar schon Risse sichtbar werden, sollte man sich deshalb sofort möglichst flach auf den Bauch legen, um das Gewicht zu verteilen. Hektische Bewegungen sollte man dabei vermeiden. "Je hektischer man sich bewegt, mit desto mehr Kraft wirkt man auf das Eis und provoziert ein schnelleres Brechen", so Reichert. Dann solle man auf dem Weg zum Ufer zurück robben, den man gekommen sei, weil man dort relativ sicher sein könne, dass einen das Eis dort trage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2022 | 11:00 Uhr