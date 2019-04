Stand: 03.04.2019 14:38 Uhr

Dünen-Hotel in St. Peter-Ording sorgt für Streit

Investoren planen in St. Peter-Ording ein außergewöhnliches Hotel. Es soll wie eine Düne aussehen und begehbar sein. Doch dagegen regt sich Widerstand. Bei der ersten Einwohnerversammlung zu dem Neubau-Projekt "De Dün" äußerten einige Anwohner und Naturschützer Kritik an dem Vorhaben. "Wir verstehen nicht, wieso man direkt ans Naturschutzgebiet so ein Hotel setzt, wo es doch genug Flächen gibt", sagt Anwohner Sascha Gallschütz. "Da geht der ganze Charme verloren", finden auch andere Betroffene. Die Veranstaltung im Dünenhus am Dienstagabend war bis auf den letzten Platz belegt.

Wachsender Tourismus im beliebten Urlaubsort

Der Kur- und Urlaubsort St. Peter-Ording lockt viele Urlauber mit seinem 12 Kilometer langen Sandstrand. Von den 2,5 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr profitieren nicht nur kleine Vermieter, sondern vor allem die vor einigen Jahren gebauten, trendigen Hotels. An dem Tourismus-Boom wollen jetzt weitere Investoren Geld verdienen, wie auch eine Betreibergesellschaft aus Nordrhein-Westfalen und von der Insel Sylt. "St. Peter Ording braucht weiterhin Hotelkapazitäten", sind auch Einwohner der Meinung. "Für St. Peter ist das Hotel ein Gewinn, das Optische ist etwas ganz Besonderes", findet ein anderer Teilnehmer der Versammlung.

Bürgerinitiative: Hotel ist viel zu groß

Einige Anwohner des Strandwegs, in dem das Hotel gebaut werden soll, und Naturschützer haben die Bürgerinitiative Waterkant-Liebe gegründet und setzen sich gegen das Großprojekt Dünenhotel ein. Sie kritisieren zum Einen die Größe des Hotels auf der Fläche eines leerstehenden Mutter- und Kindkurheims. Es ist mit fünf Stockwerken deutlich höher als die umliegenden Gebäude und die angrenzenden Dünen. "Die erheblichen Einflüsse wie Lichtemissionen, die die Vögel sicherlich verunsichern wurden nicht genügend berücksichtigt", finden Naturschützer.

Außerdem bemängeln die Mitglieder der Bürgerinitiative das mangelhafte Verkehrskonzept des Neubaus. Der Strandweg sei ausgelegt für Anwohnerverkehr und das jahrelang bestehende Kurheim, aber nicht für das geplante Vier-Sterne Hotel. Durch Initiativen, wie das Sammeln von Unterschriften, hofft die Bürgerinitiative die Gemeindevertreter St. Peter-Ordings zu überzeugen. "Das seit fünf Jahren leerstehende Kurheim soll eine neue Nutzung zugeführt werden", sagt Bürgermeister Rainer Balsmeier. Nach seiner Einschätzung kann man aufgrund der strittigen Fragen, aber nicht mit einem Baubeginn vor 2020 rechnen.

Investoren: "'De Dün' gehört genau an diesen Ort"

Das neue Hotel "De Dün" soll von außen wie eine der für St. Peter-Ording typischen Dünen aussehen. Deshalb werde es nicht nur irgendein Hotel, sondern ein Haus "das genau an diesen Ort gehört", so Robert Jopp, Sprecher der Investoren. "Wir wollen diese Dünenlandschaft aufnehmen und diese soll sich im Hotel widerspiegeln", ergänzt Jopp.

