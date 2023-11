"Du Jude!" - Antisemitismus ist an Schulen in SH weit verbreitet Stand: 09.11.2023 18:29 Uhr Judenfeindliche Äußerungen im Unterricht werden für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein zunehmend zur Herausforderung. Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts mit dem Angriff der Hamas auf Israel hat sich das Problem verschärft.

von Oliver Kring

"Du Jude!"- das sei ein geflügeltes Schimpfwort an Schulen, sagt Silas Jahn. Er arbeitet als Religionspädagoge. Äußerungen wie diese kämen sowohl von Schülerinnen und Schülern aus arabischen Staaten, aber auch von deutschen. Seit vor einem Monat im Nahen Osten ein Krieg ausbrach, nehmen antisemitische Äußerungen und Übergriffe zu. Das Problem unter Schülerinnen und Schülern ist laut Jahn vor allem ein mangelndes Problembewusstsein sowie Unwissenheit - weniger ein verfestigter Hass auf Jüdinnen und Juden. In aktuellen Stunden im Politikunterricht wird darüber gesprochen - oder am Rande des Religions- oder Geschichtsunterrichts. Für die Lehrkräfte keine leichte Aufgabe, denn Äußerungen, die den Staat Israel in Frage stellen oder antisemitische Kommentare hört man nicht nur auf der Straße - sondern zunehmen auch in Klassenzimmern des Landes.

Witze über Vergasung oder über Anne Frank

Die Beschimpfung "Du Jude" ist rechtlich keine Beleidigung. Aber: "Was für ein Bild in dem Satz vermittelt wird, finde ich schon krass. Also es nimmt die Opferrolle, die Juden im dritten Reich als Bild, um das als Schimpfwort zum Ausdruck zu bringen." Jahn führt viele Gespräche und versucht, Streit zu schlichten. Er selbst wurde an seiner früheren Schule mindestens einmal im Monat als "Du Jude" angesprochen - oder es wurden in seiner Gegenwart Vergasungswitze sowie schamlose Witze über Anne Frank gemacht. Das Problem ist dabei laut Silas Jahn, dass viele solche antisemitischen Äußerungen als Jugendstreich herunterspielen.

Politik und Religion werden stark vermischt

Ein Politiklehrer eines Gymnasiums erzählt: Immer, wenn der Krieg in Nahost bei ihm im Unterricht Thema sei, gebe es eine israelkritische Äußerung - oft auch judenfeindliche. Er versucht, so differenziert wie möglich darauf zu antworten und auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen - es sei denn, die Äußerung widerspricht der Verfassung. Seine Beobachtung als Lehrer sei eine antisemitische Tendenz vor allem bei muslimischen Kindern. Politik und Religion würden dabei oft stark vermischt. Sorge macht ihm das, weil es manchmal Klassen mit bis zu 75 Prozent muslimischen Schülerinnen und Schülern gibt, die sich womöglich gegenseitig beeinflussen könnten.

Einfluss durch Social Media

Ein anderer Politiklehrer aus Schleswig-Holstein sagt, dass vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler anfällig für populistische und radikale Äußerungen seien, weil sie diese nicht reflektieren können. Deswegen sei Medienkompetenz enorm wichtig. Der Einfluss komme maßgeblich durch Social Media. Ziel des Unterrichts über den Konflikt sei dann, möglichst ausgewogen an den Krieg in Nahost heranzutreten. Er sagt, die Kultur von muslimisch-arabischen Kindern und Jugendlichen finde an Schulen kaum Berücksichtigung. Viele fühlen sich grundsätzlich an den Rand gedrängt.

Verhältnisse im Nahen Osten sollen verpflichtend in den Unterricht

Antisemitismus sei ein Problem, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Sie will die Bildungspläne überarbeiten und für das Problem sensibilisieren. Die Verhältnisse im Nahen Osten sollen verpflichtend im Unterricht behandelt werden. "Wenn ein Begriff wie Jude oder eben Ausdruck von Judenhass, auch mangelnde Empathie gegenüber Juden, erkennbar werden, dann muss eine Lehrkraft einschreiten und zwar sofort und das Gespräch mit den Eltern suchen", so die Ministerin.

Berufsbildungszentum Schleswig setzt auf Grundlagenwissen

In einer so genannten DAZ-Klasse (DAZ = Deutsch als Zweitsprache) des Berufsbildungszentrums Schleswig unterrichten Daniel Strache und Julia Wilckens. Welche Gemeinsamkeiten haben Christentum, Judentum und Islam? Darum geht es bei ihnen momentan im Unterricht. Grundlagenvermittlung, um Antisemitismus vorzubeugen. Alle, die in dieser Klasse lernen, sind nach Deutschland geflüchtet. "Viele Schülerinnen und Schüler sind jung, wissen nicht Bescheid. Da kommen Fragen: Was ist Israel, was ist der Gaza-Streifen? Manchmal müssen wir bei Null anfangen. Das ist schwierig, aber auch eine Chance", meint Strache. Konflikte wegen des Krieges in Nahost gibt es am Berufsbildungszentrums Schleswig kaum, sagen die Lehrkräfte. Das führen sie auf ihre Unterrichtsmethoden zurück, die auf Gemeinsamkeiten setzt und den Menschen in den Vordergrund stellt.

