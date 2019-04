Stand: 08.04.2019 22:00 Uhr

Droht Windkraftanlagenbauer Senvion die Insolvenz?

Beim Windkraftanlagenbauer Senvion gibt es offenbar massive Probleme. Die Firma brauche wohl dringend frisches Geld wegen schleppender Verhandlungen mit seinen Geldgebern, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Insidern zufolge sollen nach Verzögerungen bei großen Projekten 100 Millionen Euro fehlen, um weitermachen zu können. Eine Insolvenz, von der auch knapp 1.000 Menschen in Schleswig-Holstein betroffen wären, scheint nicht ausgeschlossen. Darauf deutet eine Börsenmitteilung hin, die Senvion am Montag herausgegeben hat - eine sogenannte Ad-hoc-Mitteilung, mit der der Konzern die Anleger auf dem Kapitalmarkt informieren muss.

Noch Beschäftigte in Osterrönfeld und Büdelsdorf

In der Meldung heißt es, dass das Unternehmen seine Gespräche mit Kreditgebern und dem eigenen Großaktionär fortsetze. Man prüfe derzeit außerdem alle gerichtlichen und außergerichtlichen Umstrukturierungsmöglichkeiten. 2017 hatte der Windkraftanlagenbauer mit Husum seinen letzten Produktionsstandort in Schleswig-Holstein geschlossen. Nach Informationen der IG Metall Küste arbeiten noch knapp 1.000 Senvion-Mitarbeiter in Osterrönfeld und Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Service und in der Entwicklung.

Werk in Husum aus Kostengründen geschlossen

Senvion hat weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter. In Deutschland befindet sich die Hauptverwaltung in Hamburg. Entwicklungszentren sind in Osnabrück und Osterrönfeld stationiert. Das Werk in Husum war nach Unternehmensangaben geschlossen worden, weil Senvion sich mit der Produktion aus Kostengründen weitgehend aus Deutschland zurückziehen wollte.

