Stand: 08.04.2024 10:07 Uhr Drohnenflüge für künftige Ostküstenleitung in Oering

In Oering (Kreis Segeberg) will der Netzbetreiber Tennet am Montag im Rahmen der Bauarbeiten zur geplanten Ostküstenleitung Drohnen einsetzen. Mit den Drohnen werden zwei Kunststoffseile von Mast zu Mast gezogen, an denen später die richtigen Leitungen angebracht werden. Diese Arbeiten sollen statt durch einen Kran zum Schutz der Böden aus der Luft erledigt werden, so Tennet.

Aktuell liegen zu der neuen 380-kV-Ostküstenleitung auch geänderte Planungsunterlagen aus. Vor allen zu den bei Henstedt-Ulzburg geplanten Erdkabeln gab es zuletzt Proteste und Vorarbeiten wurden blockiert. Über die Hochspannungsleitungen will der Netzbetreiber ab 2027 Strom von der Ostsee nach Hamburg und weiter in den Süden transportieren.

