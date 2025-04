Stand: 11.04.2025 10:30 Uhr Drohnen gegen Trockenheit: Feuerwehr Glücksburg rüstet auf

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist aufgrund fehlenden Regens der Trockenheitsindex vom Deutschen Wetterdienst auf Stufe drei von fünf gestiegen. Deshalb übt die Feuerwehr Glücksburg nun Drohnenflüge mit Wärmebildkameras, um Flächenbrände zu entdecken. "Die Trockenheit nimmt zu. Also man stellt sich drauf ein", stellt Jochen Kopf fest, Brandmeister der Freiwillige Feuerwehr Glücksburg.

Bis mindestens nächsten Dienstag (15.4) fällt in Schleswig-Holstein kein Regen, heißt es von Wetterexperten. Die Trockenheit werde in einigen Gebieten schon zur Gefahrenquelle. In Sprakebüll (Kreis Nordfriesland) und in Flensburg-Weiche hatte es Montag (07.04) erste kleine Flächenbrände gegeben. In den Sozialen Medien appelliert die Freiwillige Feuerwehr Glücksburg daran, keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur zu werfen.

