Drogenberater sorgen sich wegen Verbreitung von Lachgas

Drogenberater aus Schleswig-Holstein machen sich zunehmend Sorgen über die Verbreitung von Lachgas. Es gilt bei Jugendlichen als Partydroge. Wer es einatmet, hat nach Angaben der Landesstelle für Suchtfragen einen kurzen Rausch mit Glücksgefühlen. Das UKSH in Kiel hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr schon mehrere junge Patienten in der Klinik für Neurologie behandelt. Zuerst hatten die Kieler Nachrichten darüber berichtet. Tim Bennewitz vom Verein Odyssee in Kiel klärt auf: "Es kann zum einen sein, dass es tatsächlich bis zum Erstickungstod geht durch Sauerstoffmangel." Außerdem könne es zu Nervenschädigungen kommen. Die Substanz kann zudem abhängig machen.

