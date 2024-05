Stand: 28.05.2024 13:22 Uhr Drogen-Großrazzia gegen mehr als 30 Beschuldigte im Raum Flensburg

Mit 650 Einsatzkräften ist die Polizei am Dienstag gegen eine mutmaßliche Drogenbande mit Schwerpunkt im Raum Flensburg vorgegangen. Mehr als 30 Beschuldigte stehen im Verdacht, in großem Umfang unter anderem mit Amphetaminen, Speed, Kokain und Cannabis gehandelt zu haben. Früh am Morgen standen Durchsuchungskommandos vor 38 Häusern und Wohnungen, die meisten davon im Norden Schleswig-Holsteins, außerdem auch in Bremen. Von zehn Haftbefehlen wurden laut Staatsanwaltschaft neun vollstreckt. Beschuldigt sind Männer und Frauen im Alter von 22 bis 44 Jahren. Die Bande soll gut organisiert gewesen sein.

