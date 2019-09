Stand: 07.09.2019 07:00 Uhr

Dritte Digitale Woche beginnt in Kiel

Großes Programm, viel Politiker-Prominenz: In der Landeshauptstadt Kiel beginnt heute die dritte Digitale Woche. Die Veranstalter erwarten an neun Tagen bis zu 30.000 Besucher. Geboten werden mehr als 300 Veranstaltungen. Mal geht es um digitales Lernen und Einkaufen, mal um soziale Medien, mal um Cybersicherheit. Das Universitätsklinikum präsentiert Innovationen in der Medizin, Meeresforscher von Geomar berichten über den digitalen Ozean. Viele Bundes- und Landespolitiker haben sich angemeldet.

Der große Umbruch (1/2) 45 Min - 12.08.2019 22:00 Uhr Krankheiten erkennen, bevor sie ausbrechen? Künstliche Intelligenz ermöglicht das. Auch selbstfahrende Autos. Welche technologischen Umbrüche kommen noch? Teil eins der Dokumentation.







Land stellt Digitalisierungsprogramm vor

Für die Eröffnung der Digitalen Woche am Samstagabend hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ihr Kommen zugesichert. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist beim neuntägigen Digital-Marathon dabei. Bei der "Digitalen Schaubude" stellt das Land sein Digitalisierungsprogramm vor. "Der digitale Wandel ist ein großes Zukunftsversprechen und soll neue Formen von Arbeit, Bildung, Landwirtschaft, Mobilität und Kommunikation ermöglichen", sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Videos 43:33 45 Min Der große Umbruch (2/2) 45 Min Ob Arbeit, Medizin, Wirtschaft oder Kommunikation - Künstliche Intelligenz betrifft jeden Lebensbereich. Was kann sie wirklich leisten? Zweiter Teil der Dokumentation.

Chancen und Gefahren durch Digitalisierung

Die Digitalisierung verbreitet sich immer mehr - zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Auf Äckern sind mittlerweile Roboter unterwegs, und auch Dünger und Futter werden zum Teil durch Computer gesteuert. Die Agrarwissenschaftliche Fakultät der Kieler Christian-Albrechts-Universität gibt darüber einen Überblick. Digitalisierung birgt aber auch Gefahren für Konsumenten - darüber informiert die Verbraucherzentrale. Und es wird auch philosophisch: "Was macht die Künstliche Intelligenz mit dem Menschen?", lautet das Thema einer weiteren Veranstaltung.

Virtuelles Studio beim NDR kann besichtigt werden

Das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein ist ebenfalls mit von der Partie. Das Studio des Schleswig-Holstein Magazins, das täglich aus einem virtuellen Studio sendet, kann während der Digitalen Woche im Landesfunkhaus in Kiel besichtigt werden. Kollegen aus Produktion und Redaktion führen durch die digitale Welt des Fernsehens in einem der modernsten Studios Europas. Pro Termin stehen jeweils 20 Plätze zur Verfügung, das Mindestalter ist 15 Jahre. Der Besuch ist nur nach bestätigter Anmeldungmöglich.

Kämpfer: Nicht nur für's Fachpublikum

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte im Vorfeld betont, die Digitale Woche sei nicht nur eine Veranstaltung für Technik-Freaks: "Das Einzigartige ist, dass es zwar auch viele Fachveranstaltungen gibt, aber wir mit der ganzen Gesellschaft, mit der ganzen Stadt, ins Gespräch kommen wollen, weil die Digitalisierung uns alle betrifft."

Digitale Woche mit umfangreichem Programm NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Welche Chancen und Gefahren birgt moderne Technik? Die Landeshauptstadt Kiel lädt ein zur Digitalen Woche. Sie findet zum dritten Mal statt.







