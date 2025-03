Stand: 12.03.2025 15:38 Uhr Dreikronen-Brücke in Kiel: Statik-Überprüfung

In Kiel wird derzeit die Dreikronen-Brücke auf ihre Statik überprüft. Die Brücke führt über das Heischer Tal und verbindet die B503 mit dem Ortsteil Schilksee. Das Tiefbauamt hat dazu an verschiedenen Stellen Proben kleiner Stahlseile im Beton entnommen, um deren Zustand zu untersuchen. Diese Seile sind Teil eines Spannglieds, das die Brücke stabilisiert. Grund für die Untersuchung sind Risse im Beton, die bei einer Überprüfung festgestellt wurden. Die Brücke wurde in den 70er Jahren gebaut und ist sonst gut erhalten. Die Brücke bleibt bis Ende nächster Woche halbseitig gesperrt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden bis Anfang Mai erwartet. Danach wird entschieden, ob die Brücke verstärkt werden muss.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel