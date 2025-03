Stand: 17.03.2025 08:32 Uhr Drei erste Plätze bei "Jugend musiziert" für die Westküste

Beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben drei Teilnehmende von der Westküste einen ersten Preis erhalten. Die Querflötistinnen Annika Bauer und Angelina Doose sowie der Pianist Bennet Elian Deter traten in der Kategorie "Kammermusik mit Klavier" an und holten jeweils 23 Punkte. Damit ist allerdings kein Musiker und keine Musikerin von der Westküste für den Bundeswettbewerb nominiert. Dafür mussten Teilnehmende in diesem Jahr mindestens 24 Punkte erreichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rendsburg Kreis Rendsburg-Eckernförde