Drei Tote auf A1: Drei Jahre Haft für Unfallfahrer

Der Verursacher des schweren Verkehrsunfalls mit drei Toten auf der A1 muss für drei Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Ahrensburg verurteilte den 25-jährigen Hamburger am Freitag wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem muss der Mann - nach der Haft - für drei Jahre seinen Führerschein abgeben.

Drei Männer starben

Der Angeklagte hatte gestanden, am 28. Januar 2018 auf der A1 bei Lasbek (Kreis Stormarn) mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen ein anderes Auto gerammt zu haben, so dass es sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. In dem Fahrzeug starben drei Männer aus Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) im Alter von 28 bis 40 Jahren. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.

Angeklagter entschuldigt sich

Zuvor hatte sich der Angeklagte bei den Hinterbliebenen der Opfer entschuldigt. Er bedauere das grauenvolle Unheil, dass er über sie alle gebracht habe. An den Unfall selbst könne er sich aber nicht mehr erinnern. Er habe zu der Zeit regelmäßig sehr viel Alkohol getrunken. Als Grund nannte der Mann Probleme im Job und im Privatleben. Er wisse aber, dass keine Entschuldigung der Welt die Toten wieder zurück ins Leben bringen könne.

Sachverständiger: hohe Differenzgeschwindigkeit

Als Unfallursache nannte ein technischer Sachverständiger die Differenzgeschwindigkeit der Fahrzeuge. Der Angeklagte sei mit einer Geschwindigkeit zwischen 170 und 195 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, das Auto der Opfer sei höchstens 130 km/h gefahren, sagte der Gutachter.

Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft am 28. Januar 2018 mit 1,7 Promille auf der A1 in Richtung Lübeck unterwegs. In Höhe der Gemeinde Lasbek soll er mit seinem Wagen ein Auto gerammt haben, das sich daraufhin überschlug. Anschließend krachten zwei weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Zwei 40-Jährige und ein 28-Jähriger kamen ums Leben.

Der Prozesstag am Freitag war auch geprägt von emotionalen Erklärungen der Hinterbliebenen, die dem Prozess als Nebenkläger beigetreten waren. Er habe nicht den Eindruck, dass der Angeklagte wirklich begriffen habe, was er angerichtet habe, sagte der Vater des 28-Jährigen. Eine Frau, die bei dem Unfall ihren Bruder verloren hatte, sagte: "Mein Bruder ist tot, aber Sie leben."

