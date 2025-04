Stand: 17.04.2025 07:40 Uhr Drei Schwerverletzte: Frontalcrash auf der B75 bei Bad Oldesloe

Auf der Bundesstraße 75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind am Mittwochnachmittag laut Polizei zwei Autos frontal kollidiert. Dabei seien drei Menschen schwer verletzt worden. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zu den Verletzten machte die Polizei bisher nicht. Die B75 war in Höhe Blumendorf gut eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn