Drei Menschen tot: Prozess soll heute weitergehen Stand: 18.08.2022 11:15 Uhr Weil der Angeklagte am Montag nicht vor dem Landgericht Kiel erschienen war, soll der Prozess um einen tödlichen Unfall in Neumünster heute fortgeführt werden. Im Januar 2021 waren drei Menschen ums Leben gekommen.

Am Montag musste der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer verschoben werden. Anstatt vor Gericht zu erscheinen, ließ sich der Angeklagte offenbar in die Rendsburger Imland-Klinik einweisen. Der Verteidiger hatte nach eigenen Angaben versucht, Kontakt mit seinem Mandanten aufzunehmen. Kurze Zeit später habe sich herausgestellt, dass der junge Mann nicht in der Lage ist, an der Verhandlung teilzunehmen. Der Vater des Angeklagten hatte laut Anwalt am Montag am Telefon gesagt, sein Sohn werde in eine Klinik gefahren. Demnach hatte der 26-Jährige in großem Ausmaß Kokain konsumiert, war zittrig und kaum fähig zu reden.

Unter Drogen und ohne Führerschein hinterm Steuer

Am Abend des 20. Januar 2021 soll der damals 24-Jährige als Autofahrer an dem schweren Unfall in Neumünster beteiligt gewesen sein, bei dem drei Menschen starben. Vor Gericht muss er sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten - nach Ansicht der Kammer kommt aber auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht.

Obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde, soll der Angeklagte gefahren sein - unter Einfluss von Drogen. Der Informationen nach war er in einer langgezogenen Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und soll nach Kollision mit mehreren Pollern, einem Verkehrsschild und einem Baum die Gruppe Fußgänger auf dem Gehweg erfasst haben. Ein 34-jähriger Polizist und seine 30-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls Polizistin, starben noch am Unfallort. Die 27 Jahre alte Schwester der Frau erlag wenige Tage später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Keine Verhandlung ohne Angeklagten

Zahlreiche Angehörige der Opfer waren am Montag zur Verhandlung gekommen. Da der Angeklagte aber fernblieb, entschied der Vorsitzende Richter, den Prozess zu unterbrechen. Jetzt muss geklärt werden, ob sich der 26 Jahre alte Mann dem Verfahren absichtlich entzieht. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, könnte er beim nächsten Mal vorgeführt werden. Auch ein Haftbefehl könnte erlassen werden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte soll der Angeklagte am Donnerstag die Klinik wieder verlassen können. Der Prozess soll kurz darauf fortgeführt werden, es sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt.

