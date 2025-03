Stand: 04.03.2025 07:34 Uhr Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Bus in Oldenburg

Am Montagabend ist in Oldenburg im Kreis Ostholstein ein Auto in einen Linienbus gefahren. Die Polizei vermutet, dass der 20-jährige Fahrer des Twingos den Bus übersehen hatte, weil auf der Kreuzung Neustädter Straße und Kieler Chaussee die Ampeln zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet waren. Der komplette vordere Teil des Autos wurde bei dem Aufprall zerstört. Der Fahrer des Pkw, seine 19-jährige Beifahrerin und der 50 Jahre alte Busfahrer sind leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die drei Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

