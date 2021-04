Drei Kreise heben Geflügelpest-Sperrbezirke auf Stand: 09.04.2021 14:52 Uhr In mehreren Kreisen war die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - in Legehennen-Betrieben nachgewiesen worden. Nun wurden in den Kreisen Plön, Herzogtum Lauenburg und Stormarn die Sperrbezirke aufgehoben.

Laut Plöner Kreisverwaltung gelten für die Bereiche um die beiden Gemeinden Kühren und Dannau ab heute die Regeln für Beobachtungsgebiete. Die Veterinäraufsicht des Kreises hat sämtliche gewerbliche Geflügelhaltungen in den beiden Sperrbezirken amtlich geprüft. "Bei keiner Probe wurde der Erreger der Geflügelpest nachgewiesen. Somit werden beide Sperrbezirke aufgehoben", sagte Pressesprecherin Rebekka Mehrholz.

Videos 4 Min Geflügelpest: Das sollten Sie wissen Vogelgrippe und Geflügelpest - Ulrike Drevenstedt erklärt den Unterschied der Begriffe. Außerdem erzählt sie, welche Erreger es gibt und wie gefährlich die Vogelkrankheit ist. 4 Min

Mehr als 120.000 Tiere im März gekeult

Im vergangenen März hatte es innerhalb weniger Tage zwei große Ausbrüche gegeben. Erst mussten mehr als 53.000 Legehennen in der Gemeinde Dannau gekeult werden, wenig später dann 76.000 Tiere eines Betriebs in Kühren.

Keine neuen Fälle in Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Auch die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg heben ihre Geflügelpest-Sperr- und Beobachtungsbezirke ab Sonnabend auf. Denn laut Veterinäramt gab es in beiden Kreisen seit rund einem Monat keine neuen Geflügelpest-Fälle in einem Betrieb. Die Geflügelhalter in den Gebieten, die bis jetzt als Beobachtungs- oder Sperrgebiete galten, dürfen dann wieder Eier und Fleisch verkaufen sowie neues Geflügel in ihre Bestände aufnehmen.

Aufstallungspflicht gilt weiter

In allen drei Kreisen gilt aber weiter eine Aufstallungspflicht. Betriebe dürfen Tiere nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen füttern. Zudem darf kein Oberflächenwasser für das Tränken der Tiere genutzt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.04.2021 | 19:30 Uhr