Stand: 24.04.2024 15:08 Uhr Dreharbeiten für Actionthriller in St. Peter-Ording

In den letzten zwei Tagen wurde für den Kinofilm "Control" in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gedreht. Auch am Donnerstag geht es an anderen Orten auf Eiderstedt weiter. Bei dem Film handelt es sich um einen Actionthriller vom Regisseur Robert Schwentke, wie ein Mitarbeiter aus der Produktion bestätigte. Er soll voraussichtlich im nächsten Jahr in die Kinos kommen.

