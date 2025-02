Stand: 27.02.2025 13:04 Uhr Doppelhaus in Barlt steht in Vollbrand

Derzeit steht ein Doppelhaus am Norderhafenweg in Barlt (Kreis Dithmarschen) in Vollbrand. 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Trennewurth und Meldorf sind im Einsatz. Laut Feuerwehr-Leitstelle in Elmshorn muss am Vormittag im Inneren des Hauses ein Feuer in einer der beiden Doppelhaushälften ausgebrochen sein. Ein Bewohner der anderen, nicht betroffenen Doppelhaushälfte bemerkte dies und alarmierte die Einsatzkräfte. Zudem konnten demnach drei Katzen und zwei Hunde aus dem Haus gerettet werden, bevor sich das Feuer zu stark ausbreitete. Verletzte gibt es nicht. Anwohner werden aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen