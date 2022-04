Dittsche in SH: "Mal die Sorgen vergessen" Stand: 04.04.2022 09:24 Uhr Mal zwei Stunden auf andere Gedanken kommen, ein bisschen bei Dittsche lachen und Belastungen der jetzigen Zeit beiseite schieben: Das ist das Ziel von Olli Dittrich. Der Geschichtenerzähler tritt heute Abend in Lübeck und morgen in Flensburg auf. Ein Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Dittsche live & solo - ist es wirklich so, wie wir es kennen aus dem Fernsehen? Bist du da im Bademantel und mit allem drum und dran?

Olli Dittrich: Ja sicher. Dittsche würde sagen, es ist die korrekte Kleidung mit dem Weltmantel.

Und als Dittsche stehst du jetzt mal alleine auf der Bühne, zwei bis drei Stunden lang. Also auch kein Ingo mit dabei von der Grillstation. Wie ist denn das für dich, so komplett alleine zu stehen?

Ach, das ist eigentlich sehr gut. Was die wenigsten wissen: 15 Jahre, bevor es das Fernsehen gab, gab es Dittsche wirklich schon alleine auf der Bühne. Dahin wollte ich eigentlich auch immer zurück. Das ist halt 'ne ganz andere Gangart. Da muss ich wirklich das Spiel machen.

Von Olli Dittrich auf Dittsche - geht das von jetzt auf gleich oder brauchst du immer Bier und Bademantel dazu?

Also ehrlich gesagt, der sitzt wie ein zweiter Anzug, auch von innen. Oder wie Dittsche immer sagt: Ich versiegele mich auch von innen. Der Dittsche ist von jetzt auf gleich da. Und spätestens, wenn der Mantel angezogen ist, dann heißt es 'auf geht's, ne'.

Corona und der Krieg in der Ukraine - es hat bei dir auch den Gedanken gegeben, die komplette Tournee abzusagen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Gedanken wieder beiseite zu schieben?

Dittsche muss jetzt nicht die alten Putin-Gags rausholen und jetzt auch vom Leder ziehen. Das kann ich nicht, das würde ich furchtbar finden für mich persönlich. Das finde ich zutiefst unangemessen, auch diesem ganzen Leid den armen Menschen in der Ukraine gegenüber. Und da überlegt man natürlich schon: Kann man überhaupt auf die Bühne gehen? Es geht mir ja nicht anders, dass diese Situation mich natürlich auch irgendwie belastet. Aber wir können jetzt auch mal wieder zwei Stunden zu Dittsche gehen und die Sorgen vergessen. Und das, was uns derzeit alle so bedrückt. Und dafür ist es richtig, das auch zu machen.

In einem Interview hast du mal gesagt: Jeder kennt so einen Dittsche. Was macht diesen Charakter so zeitlos?

Ich würde auch sagen, in jedem wohnt auch irgendwie so ein Dittsche. Dieses Hadern, hier passiert einem was, womit man nicht gerechnet hat. Es ist ja alles immer mega, aber in Wahrheit ist das natürlich gar nicht so. Und dann kommt so ein Dittsche, der von unten nach oben guckt, und dann sind die kleinen, alltäglichen Dinge, wo es dann daneben geht oder wo 'ne Panne passiert - und die Leute freuen sich richtig, dass mal einer über so was redet.

Danke, Olli Dittrich.

Das Interview führte NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick.

