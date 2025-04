Stand: 14.04.2025 10:08 Uhr Dithmarscher Schulbüro kämpft gegen den Lehrermangel

Lehrkräfte für Dithmarschen gewinnen - das hat sich das Schulbüro vom Kreis vorgenommen und die Projekte bekommen immer mehr Zulauf, sagt Koordinatorin Daniela Holst. 2023 hat sie erstmals kostenlose Unterkünfte für die Praktikumszeit der angehenden Lehrerinnen und Lehrer organisiert. Elf Studierende hatten das Angebot angenommen. Im vergangenen Jahr waren es dann doppelt so viele. "Das ist wirklich ein tolles Angebot, weil sie eben Dithmarschen schnuppern können, sehen können, was für tolle Schulen wir hier haben - wie gut ausgestattet die sind, wie gut digital aufgestellt", sagt Daniela Holst. Die meisten Studierenden haben nach ihren Angaben ihr Negativ-Image über Dithmarschen in der Praktikumszeit abgebaut.

Zum Herbst bietet Daniela Holst erstmals kostenlose Unterkünfte für das Praxissemester an und die 14 Plätze sind bereits belegt. Das lange Praktikum ist zeitlich näher am Referendariat und das Schulbüro hofft, dass sich dadurch viele der 14 Studierenden schon an eine Schule in Dithmarschen binden.

