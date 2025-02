Stand: 12.02.2025 17:02 Uhr Dithmarscher Kreistag stimmt für Elternbeteiligung bei Schülerbeförderung

Der Dithmarscher Kreistag hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen Eigenanteil für die Eltern bei der Schülerbeförderung beschlossen. Die Verwaltung soll den Beschluss jetzt in eine Gebührenordnung umsetzen. Die neue Regelung soll dann ab dem Schuljahr 2025/26 gelten, also konkret ab dem 1. August dieses Jahres. Die Eigenbeteiligung in Höhe von 9 Euro pro Monat wird allerdings nur für Schülerinnen und Schüler erhoben, die am Schulort der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart wohnen oder bei denen die Entfernung zwischen Wohnort und Schule weniger als zwei Kilometer bei Grundschulen beziehungsweise vier Kilometer ab Klasse 5 beträgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Kreis Dithmarschen