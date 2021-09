Dithmarscher Kohltage werden heute eröffnet Stand: 21.09.2021 08:09 Uhr Startschuß für die 35. Dithmarscher Kohltage: Unter den Augen von Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs den ersten Kohlkopf der Saison schneiden.

Der Kohlanschnitt auf dem Hof der Familie Piening in Tiebensee wird im Internet übertragen und auf einer Leinwand auf dem Heider Marktplatz gezeigt. Mehr als 90 Millionen Kohlköpfe wachsen nach Angaben des Kreises jedes Jahr auf den Feldern Dithmarschens. In erster Linie zählen dazu Weißkohl und Rotkohl, aber auch Rosenkohl und Spitzkohl. Karl Albert Brandt vom Gemüseanbauerverband Dithmarschen rechnet in diesem Jahr mit einer sehr guten Ernte, aber auch mit Preisen, die gerade eben noch kostendeckend sind.

Der Kohl ist der Star - 35. Dithmarscher Kohltage beginnen

Bis Sonntag finden in verschiedenen Städten und Gemeinden Veranstaltungen wie Stadtfeste, Märkte und Ausstellungen statt. Zahlreiche Restaurants bieten entsprechende Gerichte und Menüs an.

KOHLosseum: Museum, Hofladen und Sauerkrautmanufaktur

