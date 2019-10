Stand: 01.10.2019 07:52 Uhr

Dithmarschen: Haus mit Galerie in Bunsoh abgebrannt

Ein Feuer hat in der Nacht zum Dienstag die Kunstgalerie Nordlicht in Bunsoh im Kreis Dithmarschen zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einem Schuppen ausgebrochen und erfasste danach Werkstatt und Wohnhaus. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte komplett ab. Mehr als 120 Einsatzkräfte waren rund sechs Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Alle sechs Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch einen Defekt an einer Heizung entstanden ist. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 300.000 Euro.

