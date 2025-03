Stand: 19.03.2025 09:54 Uhr Dithmarschen: Brennender Trecker verursacht Flächenbrand

Bei Fräs-Arbeiten auf einem Acker ist am Dienstag ein Trecker in der Nähe von Wallen (Kreis Dithmarschen) in Brand geraten. Laut Polizei brannten der Traktor samt Tankinhalt und die angebaute Fräse vollständig aus. Die Flammen griffen auch auf umliegenden Brachflächen über, so dass ein kleinerer Flächenbrand entstand. Im Einsatz waren etwa 80 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch unklar.

