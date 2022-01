Diskussion um Nebentätigkeit von Landtagspräsident Schlie Stand: 25.01.2022 17:45 Uhr Die Nebentätigkeiten von Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) beschäftigen die Landespolitik. Grüne und SPD fordern nun Transparenz ein.

Es geht um Immobilientätigkeiten im Lauenburgischen und die Frage, welche Nebentätigkeiten ein Landtagspräsident ausüben darf. Klaus Schlie hatte gegenüber dem Landtag angegeben, als Geschäftsführer der Lauenburgischen Treuhand Gesellschaft für Beratung und Sanierung sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Lauenburgischen Treuhand AG tätig gewesen zu sein.

Er habe über diese Tätigkeiten nie seine Aufgaben als Landtagspräsident vernachlässigt. "Ich habe auf Punkt und Komma alle Regeln befolgt, rechtlich und moralisch", sagte Schlie der Deutschen Presse-Agentur.

Grüne fordern Transparenz

Der CDU-Politiker sagte, er habe unentgeltlich an der Planung und Umsetzung eines inklusiven Stadtteils auf einem lange leer stehenden Gelände mit alten Gebäuden in seiner Heimatstadt Mölln mitgewirkt, sei zuständig für Projektentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Dies habe er gemeldet, obwohl er dies nicht hätte tun müssen, so Schlie.

Aber genau diese Tätigkeit sorgt nun für Diskussionen im Kieler Landeshaus. Der Grünen Fraktionsvize Lasse Petersdotter fordert, dass der CDU-Politiker seine Sicht der Dinge darstellt. Er unterstrich, es sei weder Ziel noch Stil, schmutzige Wäsche zu waschen. Er forderte aber vom Landtagspräsidenten Transparenz mit Blick auf dessen Nebentätigkeiten. Es müsse sichergestellt sein, dass der Präsident alle Regeln einhält, für deren Beaufsichtigung er beauftragt sei, so der Grünen-Politiker.

FDP sieht keinen Handlungsbedarf - SPD will Gespräche

Schlie hat mit seiner Offenlegung laut Landtagsverwaltung die geltenden Verhaltensregeln für schleswig-holsteinische Abgeordnete eingehalten. Eigene Parteimitglieder aus dem CDU-Kreisverband Lauenburg werfen ihm allerdings vor, politisches Mandat und private Interessen zu vermischen.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sagte, der Umgang innerhalb der CDU im Kreis Herzogtum Lauenburg spreche für sich. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten seien ihm bekannt gewesen und auch der Öffentlichkeit. Deswegen sehe er keinen Handlungsbedarf, so Vogt. Er zeigte sich aber gesprächsbereit, wie von der SPD angeregt, über Nebentätigkeiten und mögliche Regelungslücken zu diskutieren.

Midyatli sieht Rolle der Ehefrau kritisch

Die SPD hinterfragt, welche Rolle Schlies Ehefrau bei der Angelegenheit gespielt hat. Bei dem Möllner Projekt des inklusiven Stadtteils waren laut Schlie Investoren nötig. 13 Gesellschafter hätten Einlagen von je 600.000 Euro eingebracht, eine dieser Kommanditisten sei seine Frau gewesen, erklärt der Landtagspräsident.

Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) will konkret wissen, inwiefern Schlies Frau und seine Söhne von diesen Geschäften als Gesellschafter profitieren. "Auf Basis der Antworten auf diese Fragen wird meine Fraktion bewerten, ob Klaus Schlie als Landtagspräsident noch geeignet ist", erklärte Midyatli.

Es gebe zwei Ebenen: "Das, was erlaubt sein mag. Und das, was sich eigentlich verbieten sollte." Die SPD fordert außerdem strengere Transparenzregeln, die auch unbezahlte Tätigkeiten in Unternehmen einschließen. Insbesondere soll dies für Fälle gelten, bei denen der Verdacht im Raum steht, dass das persönliche Umfeld von diesen Tätigkeiten profitieren könnte.

