Digitale Woche Kiel im Zeichen der Künstlichen Intelligenz Stand: 07.05.2023 12:00 Uhr Vom 7. bis 13. Mai finden an drei Orten in Kiel rund 150 Veranstaltungen rund um das Thema Digitalisierung statt. Besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Künstlicher Intelligenz.

Neue Trends entdecken, Inspiration finden und Kontakte knüpfen - das soll die Digitale Woche in Kiel ermöglichen. Welche Kompetenzen brauchen Menschen, wenn Künstliche Intelligenz auch Wissensarbeiten übernimmt? Wie kann Social Media bei der Personalauswahl helfen und wie bauen Roboter ganze Städte? Diesen und anderen Fragen können Interessierte bei Diskussionen, Workshops und Mitmach-Aktionen nachgehen. Hauptveranstaltungsort ist dabei der "InnoPier" am Martensdamm in der Kieler Altstadt. Aber auch in der Alten Mu oder der Seeburg finden Veranstaltungen statt.

Auch junge Menschen kommen auf ihre Kosten

Auch in diesem Jahr wird vom 8. bis 13. Mai wieder das sogenannte "up.load - Festival" stattfinden. Es richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren und gibt Einblicke in neue Berufsfelder der digitalen Welt. Die "City Hacker School" richtet sich an Jugendliche von 11 bis 18 Jahren und soll auf spielerische Weise ans Programmieren heranführen.

Das ganze Programm gibt es online.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien Kiel