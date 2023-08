Perseiden erwartet: Sternschnuppen über Schleswig-Holstein Stand: 09.08.2023 12:57 Uhr Nachtschwärmern und Astronomie-Begeisterten bietet sich in den kommenden Nächten das Himmelsschauspiel der Perseiden. Wolken und Regen trüben jedoch die Sicht auf den Sternenhimmel.

Der August ist seit jeher als der Monat der Sternschnuppen bekannt. Grund dafür sind die Perseiden - eine Wolke von Trümmerteilchen eines Kometen. In der Erdatmosphäre verglühen diese Teilchen - und sind dann als Sternschnuppe zu sehen.

Der Höhepunkt wird in diesem Jahr am 13. August erwartet. Laut Björn Voss, Direktor des Planetariums Hamburg, könnten bis zu 60 Sternschnuppen in der Stunde zu beobachten sein. Allerdings nur bei guter Sicht - und die könnte am Wochenende zum Problem werden. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Norddeutschland mit Wolken und vereinzelt auch mit Regen. Die Wahrscheinlichkeit, den Sternenhimmel zu sehen, sei da relativ gering, sagte der Meteorologe vom DWD, Markus Eifried.

Wer dennoch versuchen möchte, einen Blick auf die Sternschnuppen zu erhaschen, sollte sich von künstlichen Lichtquellen entfernen und zum Beispiel von Städten aufs Land fahren. Günstig sei, dass der Höhepunkt der Perseiden in diesem Jahr kurz vor Neumond liege, erklärt Voss. Im vergangenen Jahr wirkte sich ein kurz vorher stattfindender Supermond negativ auf die Sicht aus - war zu hell, um Sternschnuppen sehen zu können.

Beste Beobachtungszeit ist mitten in der Nacht

Wichtig für eine gute Sicht auf die Perseiden ist, neben einem wolkenlosen Himmel, die richtige Uhrzeit - am besten mitten in der Nacht oder in der frühen Morgendämmerung. Auch wenn die Perseiden theoretisch sogar von Mitte Juli bis Ende August zu sehen sind, ist die Chance eine Sternschnuppe zu sehen in der Nacht vom 12. auf den 13. August am höchsten. Weil der eigentliche Höhepunkt am 13. August liegt, ist auch in der folgenden Nacht noch eine hohe Sternschnuppendichte zu erwarten.

Die meisten Sternschnuppen tauchen in nordöstlicher Richtung auf: im Sternbild Perseus. Dies lässt sich über dem Sternbild "Großer Wagen" finden. Verlängert man von diesem die hintere Achse zehnmal nach oben, erreicht man das Sternbild Kassiopeia. Rechts von diesem Sternbild liegt dann das Sternbild Perseus.

Die Perseiden erhielten ihren Namen durch ihren Ursprung im Sternbild Perseus und werden im Volksmund auch "Tränen des Laurentius" genannt. Die Perseiden sind sandkorngroße Staubteilchen, die relativ zur Erde bis zu 60 Kilometer pro Sekunde schnell (über 200.000 km/h) in Sekundenbruchteilen in der Atmosphäre verglühen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.08.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Binnenland Schleswig-Holstein