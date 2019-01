Stand: 04.01.2019 08:26 Uhr

Diese Straßenbau-Projekte sind 2019 geplant

Im vergangenen Jahr gehörte der Ausbau der A7 zu den ganz großen Bauprojekten in Schleswig-Holstein, doch auch in diesem Jahr wird an den Straßen im Land wieder viel gebaut. Schön, wenn alles fertig ist, aber bis es so weit ist, brauchen die Autofahrer viel Geduld. Gebaut wird 2019 vor allem an den Bundesstraßen 5 und 404 sowie an den Autobahnen 215 und 21.

Neue Ausfahrt Kiel-Mitte wird im Sommer fertig

An der A215 entsteht die neue Ausfahrt Kiel-Mitte. Sie wird das Einkaufszentrum CITTI-Park besser anbinden, sagt der Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt.







B5 wird breiter

Die B5 zwischen Heiligenstedten und Bekdorf im Kreis Steinburg wird derzeit von zwei auf drei Spuren ausgebaut. Im Juli 2019 soll nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr alles fertig sein. Neue Behinderungen gibt es auf der B404. Ab Mitte Februar wird die Fahrbahn südlich des Kreuzes Bargteheide (Kreis Stormarn) erweitert.

Ausbau der Autobahnen 21 und 7

Außerdem wird in Höhe Nettelsee (Kreis Plön) die Bundesstraße zur A21 weiter ausgebaut. Der Ausbau der A21 soll zwischen Kiel und Lübeck für eine schnellere Verbindung sorgen und rund 17.000 Pendlern das Leben erleichtern.

Freuen dürfen sich Pendler und andere Autofahrer auf der A7: Im März sollen in Schleswig-Holstein auch die letzten drei Kilometer Baustelle bei Neumünster Geschichte sein, heißt es von der Projektgesellschaft.

CITTI-Park in Kiel bekommt eigene Anbindung

In Kiel wird ab Sommer das Einkaufszentrum CITTI-Park schneller erreichbar sein, wenn die Auffahrt zur A215 Kiel-Mitte fertig ist. Der Mühlendamm Richtung CITTI-Park wird direkt mit der Bundesstraße 76 sowie der Auffahrt auf die A215 verbunden. Das Gesamtprojekt kostet 21 Millionen Euro. Nach Informationen der "Kieler Nachrichten" beteiligt sich CITTI mit 1 Million Euro an den Kosten.

