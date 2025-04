Stand: 22.04.2025 12:41 Uhr Diebstahl in Oldenburg: Junge Männer klauen riesige Werbefigur

In der Nacht zu Ostermontag (21.04.) haben zwei junge Männer in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) einen übergroßen Hund aus Kunststoff gestohlen. Wie die Polizei Lübeck mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie die beiden Heranwachsenden die auffällige Figur von einem Fachmarkt in der Kieler Chaussee in Richtung Stadt trugen und alarmierte die Polizei. Als die Polizei den Pkw der Verdächtigen und die Kunststofffigur in einer Nebenstraße fand, gaben die Männer zu, den Diebstahl begangen zu haben. Da der Kunststoffhund zu groß für den Transport im Streifenwagen war, mussten die Männer ihn zur Wache tragen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein