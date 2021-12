Dieb lässt sich in Supermarkt einschließen - und wird verhaftet Stand: 29.12.2021 12:14 Uhr Ein Mann hat sich in einem Supermarkt in Lübeck einschließen lassen, um offenbar Schnaps zu stehlen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

In zwei Tagen ist Silvester und es gehört ja für viele zum Brauch, den Jahreswechsel mit dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zu begießen. In Lübeck wollte sich ein Mann anscheinend auf besonders kreative, illegale Weise für das Silvesterfest eindecken. Der 38-Jährige ließ sich in der Nacht zu Dienstag in einem Supermarkt im Lübecker Stadtteil St. Gertrud einschließen. Doch der Dieb hatte seine Schnapsidee nicht zu Ende gedacht. Wie die Polizei heute mitteilte, löste er dabei das Alarmsystem aus, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt wurden.

Haftbefehl erlassen

Als der 38-Jährige den Laden mit gefüllten Jackentaschen und Kunststoffkörben voller Tabakwaren und Spirituosen im Wert von mehreren 100 Euro durch eine Hintertür verließ, wurde er bereits von den Beamten erwartet und festgenommen. Silvester wird für den polizeibekannten Mann nun eher trist. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl. Er sitzt nun in U-Haft. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

