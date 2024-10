Die besten Spielplätze Schleswig-Holsteins - eine Auswahl Stand: 14.10.2024 16:39 Uhr Für Familien sind Spielplätze ein Segen: die Kinder spielen, die Eltern atmen durch. Wir haben eine Übersicht von kostenlosen Spielplätzen mit dem ganz gewissen Etwas zusammengestellt.

von Stella Kennedy

Ob am Wochenende, in den Ferien - oder auch mal nach der Schule oder Kita: Auf guten Spielplätzen können Familien in Schleswig-Holstein viel Zeit verbringen, oft sogar den ganzen Tag. Hier finden Sie eine Auswahl von schönen Spielplätzen in Schleswig-Holstein, zu denen sich ein Ausflug lohnt.

Überblick

Der Piratenspielplatz Hochfeld: Hier gibt es eine Rutsche, ein Klettergerät mit Rutsche, eine Sandfläche, ein Spielhaus, ein Karussell, ein Kletterelement, eine Seilkletterpyramide, eine Kletterwand und ein Balancier-Element. Adresse: Claire-Morré-Straße 17, 24943 Flensburg (Sünderup)

Der inklusive Spielplatz Hestoft: Der erste integrative Kinderspielplatz Schleswig-Holsteins. Hier gibt es Klettergerüste, aber auch eine Seilbahn, ein Trampolin, eine Wackelbrücke und mehr. Barrierearm ist der Spielplatz durch den befahrbaren Untergrund und die Fallschutzflächen. Einzelne Spielstationen sind auch barrierefrei erreichbar, es gibt Tasthilfen und Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderung. Adresse: Fruerlunder Bogen 30, 24943 Flensburg (Fruerlund)

Der Wikinger Spielplatz Schleswig: Auf der Freifläche direkt an der Schlei gibt es zwei Spielplätze. Auf dem einen stehen neben dem großen Rutschenturm mit zwei unterschiedlichen Röhrenrutschen noch mehrere Kletter- und Balancierelemente. Neben der Minigolfanlage liegen die Wracks von drei Wikingerschiffen im Sand, auf denen sich herumklettern und turnen lässt. Hinzu kommen Schaukeln und eine Wasserbahn. Adresse: Berender Redder, 24837 Schleswig

Der Sylter Sagenwald: Auf diesem Erlebnisspielplatz gibt es verschiedene Spielgeräte aus Holz sowie Schatten und Tafeln neben jeder Spielstation. Hier lernt man die Sagen vom Eierdieb Finn, dem Meermann Ekke Nekkepen und anderen Fabelwesen kennen. Adresse: Osetal 5, 25996 Wenningstedt-Braderup

Der große Spielplatz Niebüll: Inmitten mehrerer Wohngebiete liegt dieser zwei Hektar große Spielplatz. Ein großer Bolzplatz, ein neues Trampolin, eine Seilbahn, ein riesiges Klettergerüst und ein barrierefreies Karussel laden zum Spielen ein. Es gibt auch viele Sitzgelegenheiten mit Tischen. Adresse: Holunderring, 25899 Niebüll.

Das Piratenschiff am Hauptstrand: Hier spielen die Kinder direkt am Strand. Es gibt eine Rutsche, eine Hängebrücke und Kletterbalken, eine Schaukel sowohl für kleine als auch größere Kinder. Für die Eltern laden die Holzstufen und das Café am Ostsee Infocenter zu einer Pause ein. Adresse: Jungfernstieg 110, 24340 Eckernförde.

Die Sport- und Begegnungsstätte Gaarden: Auf einem 37 Hektar großen Gelände gibt es einen Kletterparcours, Skater- und BMX-Bahnen und Ballsportplätze. Besonders zu empfehlen für Familien mit etwas älteren Kindern. Adresse: Preetzer Straße 115, 24143 Kiel (Gaarden)

Der Spielplatz Am Heidenberger Teich: Der vielseitige Spielplatz hat u.a. einen Niedrigseilgarten, Klettergeräte mit Rutsche, eine Seilkletterpyramide, eine Kletterwand und ein Balancier-Element. Adresse: Aarhusstraße, 24109 Kiel (Mettenhof)

Der Spielplatz Schützenpark: Hier fällt schon von weitem die riesige Tarzanschaukel auf. Außerdem gibt es eine Sechseeckschaukel, Federwippgeräte, einen Kletterwürfel und mehr. Adresse: Zastrowstraße 19, 24114 Kiel (Südfriedhof)

Der Wasserspielplatz Karl-Gattermann-Straße: Direkt neben einem Wald liegt dieser Spielplatz inmitten eines Neubaugebiets. Wasserpumpen, ein großer Rodelberg und viel Sand laden zum Spielen ein. Adresse: Karl-Gattermann-Straße 21-23, 24539 Neumünster (Gadeland)

Das Kinderabenteuerland Wendtorf: Der riesige 2,5 Hektar große Abenteuerspielplatz am Rand von Wendtorf hat zwei große Rutschen, zwei Klettertürme mit Schaukeln, eine Seilrutsche und einen Hindernisparcours. Es gibt sogar eine Hängebrücke und ein Piratenfloß. Adresse: Strandstraße, 24235 Wendtorf

Der Spielplatz auf dem Erlebnisbahnhof Schönberg: Auf dem Gelände der Museumseisenbahn gibt es einen Abenteuerspielplatz, den sogenannten "Erlebnisbahnhof Schönberger-Strand" mit Dutzenden Klettermöglichkeiten, Schaukelstationen und mehr. Adresse: Strandstraße 300, 24217 Schönberg

Der Spielplatz Ahoi in Heikendorf: Das große Spielschiff ist neu und bietet Kindern Kletter-, Balancier- sowie Rutschelemente und eine Schatzkiste, die als tolles Sprungbrett in den Sand dienen kann. Adresse: Uferweg, 24226 Heikendorf

Der Strandspielplatz an der Strandpromenade: Dieser Spielplatz belegt momentan Platz 1 auf Tripadvisor unter der Kategorie "Die 10 Besten Spielplätze in Schleswig-Holstein 2024". Hier gibt es Schaukeln, eine Hängemattenschaukel, ein Kletterschiff für kleine Kapitäne und mehr. Adresse: Strandpromenade 1, 23570 Lübeck

Der Spielplatz Wellmannstraße: Der im Sommer 2022 neu eröffnete Spielplatz hat ein Mini-Häuschen und eine Rutsche für die ganz Kleinen. Für die Größeren gibt es eine lange Rutsche und viel Auswahl zum Klettern und Balancieren. Adresse: Wellmannstraße 1, 23568 Lübeck (Schlutup)

Der Sealife Spielplatz in Timmendorfer Strand: Der Spielplatz direkt neben dem Sealife kann unabhängig vom Besuch im Sealife besucht werden und hat viele besondere Spielgeräte: von Hängematte über Wackelbrücke bis hin zu großem Klettergerüst. Adresse: Kurpromenade 3, 23669 Timmendorfer Strand

Der Waldspielplatz am Dieksee: Mitten im Wald gelegen und direkt am Dieksee bietet dieser Spielplatz viel Natur und einen kleinen Wasserlauf. Er ist als Pausen- und Rastplatz während einer Wanderung am Dieksee beliebt. Gute Spielgeräte und viel Schatten gibt es dazu. Adresse: Am Dieksee, 23714 Malente

Der Spielplatz Parkstadt Süd: Der großzügige, neue Holzspielplatz hat ein Kletterschiff mit einer Rutsche, Schaukeln, Reckstangen und einen tollen Kletterturm mit diversen Kletterelementen. Adresse: An der Raa, 25421 Pinneberg (Quellental)

Die drei Spielplätze im Stadtpark Norderstedt: Hier locken gleich verschiedene Spielmöglichkeiten Familien in den großen Stadtpark. Auf dem Feldspielpatz gibt es außergewöhnliche Klettermöglichkeiten, auf dem Waldspielplatz kann man über Hängebrücken toben und durch Tunnel rutschen, auf dem Wasserspielplatz lässt sich fantastisch mit Wasser spielen. Adresse: Stormarnstraße 55, 22844 Norderstedt

