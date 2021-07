Die Tücken der Rapsernte: Ein Landwirt berichtet Stand: 29.07.2021 19:34 Uhr Die Rapsernte hat begonnen, doch sie birgt einige Herausforderungen. Ein Rapsbauer aus Kluvensiek berichtet von seinen Erfahrungen und erzählt, warum er seine Anbauflächen reduziert hat.

Viele landwirtschaftliche Betriebe in Schleswig-Holstein haben mit der Rapsernte begonnen. So auch Cay Ahlmann aus Kluvensiek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auf insgesamt 300 Hektar baut der Landwirt Raps an. Auf weiteren 1.000 Hektar gibt es Weizen, Gerste, Mais, Zuckerrüben und Hafer.

Herausforderung bei der Rapsernte: das Wetter

Die größte Herausforderung bei der Rapsernte ist für Ahlmann das Wetter, denn im Idealfall beginnt die Ernte, wenn der Raps durchgängig reif ist. Der perfekte Zeitpunkt ist aber gar nicht so einfach abzupassen. Manchmal sind noch Pflanzen mit grünen Schoten dabei. "Wenn der Anteil zu hoch ist, verschenken wir Ertrag", sagt Ahlmann. Außerdem darf die Ernte nicht zu feucht sein. Wenn das der Fall ist, muss er gegensteuern: "Dann wird das nachher auf neun Prozent runtergetrocknet und dann ist das verkaufsfähig", erläutert der Rapsbauer.

Rapserträge wegen Verzichts auf Insektizide rückläufig

Die Feuchtigkeitswerte sind nicht Ahlmanns einzige Sorge. Seitdem die Landwirte nicht mehr so viele Schädlings-Bekämpfungsmittel einsetzen dürfen, sind die Rapserträge in Schleswig-Holstein stark zurückgegangen - bei Ahlmann um fast 25 Prozent. Deswegen hat er seit 2016 seine Raps-Anbaufläche um die Hälfte reduziert.

