Die Priwall-Promenade: Travemündes neue Attraktion

Sie ist rund 600 Meter lang, führt in Lübeck-Travemünde direkt am Passathafen entlang - und soll in neuem Glanz den Ort für Touristen noch attraktiver machen: die Priwall-Promenade. Stolz schreibt die Stadt Lübeck auf ihrer Website, sie sei "eine großzügige Fläche, die wie zur Kaiserzeit zum Flanieren und Verweilen einlädt". Am Montag hat Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) die neu gestaltete Promenade offiziell eröffnet, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Etwa zwei Drittel der gesamten Baukosten in Höhe von 12 Millionen Euro Baukosten hatte das Land Schleswig-Holstein übernommen.

Sorge um Sicherheit auf neuen Kinderspielplätzen

Umbau und Neugestaltung der Priwall-Promenade begannen im Frühjahr 2016. Seitdem entstanden unter anderem ein barrierefreier Platz vor dem Fähranleger, ein Aussichtspunkt, ein Grillplatz sowie eine Stufenanlage mit beleuchteten Sitzbänken, die einen Blick über die Trave und den Strand bieten. Auch Holzdecks wurden installiert, ein Wasserspiel aus Granitblöcken in einem flachen Wasserbecken und zwei maritime Kinderspielplätze.

An den beiden Spielplätzen, die direkt am Wasser im Bereich der Hafenböschung liegen, hatte es Kritik gegeben. Sie waren wegen Sicherheitsbedenken monatelang mit Gitterzäunen abgesperrt und konnten nicht genutzt werden. Gegner des Umbaus hatten auch die Größe des Projekts kritisiert.

Direkt gegenüber der neuen Priwall-Promenade startet nach jahrelangen Planungen morgen offiziell ein neues Großprojekt: Die Trave-Promenade soll bis November 2021 umgestaltet werden. Geplant sind unter anderem Spielmöglichkeiten für Kinder und ein Platz für Veranstaltungen. Das Land übernimmt gut zwei Drittel der Kosten von insgesamt 3,3 Millionen Euro.

