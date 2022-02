Die Kirchgemeinde Adelby sucht ihren Wetterhahn Stand: 14.02.2022 15:46 Uhr Mehr als zwei Jahrhunderte zeigte der Wetterhahn der Kirchgemeinde Adelby die Windrichtung zuverlässig an. Da er ersetzt wurde, hat man die alte Kirchturmspitze auf einem Stein am Erdboden montiert. Doch nun fehlt der Hahn.

In Flensburg gibt es derzeit eine Vermisstenmeldung, die nur selten vorkommt. Der Wetterhahn der historischen Kirche im Stadtteil Adelby ist spurlos verschwunden - und wird schmerzhaft vermisst. "Ein kleines Nachbarmädchen kam zu mir und auch unserer Sekretärin ist es aufgefallen, dass eben der Wetterhahn verschwunden ist", erzählt Sara Burghoff, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Adelby.

Hahn war auf dem Parkplatz "gelandet"

Der Wetterhahn war Teil eines kleinen Ensembles. Die alte Kirchturmspitze wurde nämlich nach Sanierungsarbeiten auf einem Findling montiert und steht seitdem auf dem Friedhofparkplatz vor dem Adelbyer Verwaltungsgebäude. Jetzt aber ohne Wetterhahn. Deshalb hatte die Gemeinde schon im Internet um Hinweise gebeten, wo das Metalltier sein könnte.

Möglich schien auch, dass einer der vergangenen Stürme den Hahn abgerissen hat. "Wir haben dann auch die Umgebung abgesucht in der Hoffnung, dass er da irgendwo liegt. Aber das war nicht der Fall", sagt die Pastorin und verweist darauf, dass man den Wetterhahn schon abmontieren könnte, wenn man das gewollt hätte. "Und das ist ehrlich gesagt auch meine Vermutung, dass das jemand getan hat und ihn einfach mitgenommen hat."

Hinweise werden im Kirchenbüro entgegengenommen

Seit Anfang Februar wird der historische Wetterhahn der Flensburger Kirchgemeinde Adelby nun schon vermisst. Wer Hinweise zum Verbleib des Stückes hat, kann sich gern an die Pastorinnen der Gemeinde oder an das Kirchenbüro wenden. "Man kann den natürlich auch gern anonym zurückgeben. Wir freuen uns jedenfalls, wenn er wieder auftaucht", so Pastorin Sara Burghoff.

