Die Fischerei vom Holm - für die Ewigkeit festgehalten Stand: 26.04.2021 10:43 Uhr Fotograf Holger Rüdel hat die Fischer vom Holm in Schleswig an der Schlei begleitet - entstanden ist eine Bildreportage über das traditionelle Handwerk und die Menschen.

Der Schleswiger Holm war einst eine reine Fischersiedlung. Heute ist es das Zuhause von nur noch acht Fischern. Denn: Die Ausbeute reicht nicht mehr aus. Das bedroht nicht nur den Beruf, sondern auch ein sehr altes Handwerk: 2015 feierte die "Holmer Fischerzunft" offiziell 250-jähriges Bestehen, doch die Holmer Fischer gab es schon viele Jahrhunderte, bevor sie sich zusammengeschlossen haben.

Über zwei Jahre mit der Kameralinse dabei

Schleswig ist auch Holger Rüdels Heimatstadt, er kennt die Fischer seit mehr als 30 Jahren - und wollte ein Zeitzeugnis für die traditionelle Fischerei am Holm schaffen. "Mir war es wichtig - bevor die letzten Reusen an den Haken gehängt werden - dass dieses Stück Geschichte und Kultur dokumentiert werden", sagt er. Zwei Jahre lang hat er sie begleitet.

Bei seiner Arbeit ging es dem Fotograf nach eigenen Worten aber nicht nur darum, das Machen der Fischer und ihr Leben in der Familie einzufangen, sondern auch das Handwerk an sich - die Boote, die Reusen, die Netze. "Das sind Stillleben einer Zeit, in der hier etwa 120 Fischer tätig waren", erklärt Rüdel, "sie spiegeln wieder, dass die Zeit der Fischer leider langsam aber sicher zu Ende geht, dass wir eine Zeitenwende haben." Zeitenwende - diesen Titel habe er deshalb auch seinem Bildband und einer Ausstellung gewidmet, die Besucher ab Juni im Schleswiger Stadtmuseum sehen können.

Nicht nur Kunst, auch Andenken für die Fischer

Die Fischerfamilie Ross stand unter anderem im Fokus der Kamera - und für Jörn Ross ist die Bildreportage mehr als nur ein künstlerisches Werk. "Für uns ist es auch ein Andenken, für unsere Nachkommen", sagt der Fischer. "So, wie das aussieht im Moment, kann es das letzte Mal sein, dass uns jemand so fotografiert."

