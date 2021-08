Die Dorf-Digitalisiererin aus Niendorf an der Stecknitz Stand: 29.08.2021 06:00 Uhr Sandra Schink hat eine Vision: Sie möchte eine Anlaufstelle für Privatmenschen und Landwirte schaffen, um sich dort über digitale Themen auszutauschen.

Digitalisierung - das ist nicht nur die Arbeit im Homeoffice oder Jobs, die von Robotern erledigt werden. Davon ist Sandra Schink überzeugt. Sie will zeigen, wie man die Digitalisierung auch in einem Dorf als Gemeinschaftsprojekt gestalten kann. Seit Mitte August bietet sie eine Beratungsstelle für Digitalisierung an - im gemütlichen Umfeld, mit Sitzecken zum Reden. "Ich möchte, dass die Menschen im Dorf - sowohl die Privatmenschen, als auch die Landwirte oder kleinen Unternehmen - eine Anlaufstelle haben, wo man sich über digitale Themen austauschen, informieren und weiterbilden kann", erklärt Sandra Schink.

Experten beraten vor Ort

So eine Weiterbildung kann auch schon die Hilfe beim Ausfüllen eines Online-Formulars sein oder der 3D-Druck eines Ersatzteils. Die Digitalberaterin möchte eben auch die Unternehmen im Dorf abholen, die nicht auf eine große Digitalisierungsmesse nach Nürnberg fahren: "Ich versuche Experten herzuholen, die den Menschen hier direkt an einer Maschine, einer Landmaschine oder Melkmaschine erklären, was man ganz einfach nachdigitalisieren könnte", so Schink.

Landwirte sind interessiert

Einer dieser Digitalisierungsexperten ist Hilmar Bunjes. Er berät lokale Bauern, die zum Beispiel ihre alte Melkanlage digital aufrüsten wollen. Ein richtiger Hightech-Melkroboter wäre für den Niendorfer Landwirt Sönke Hack zu teuer. Hilmar Bunjes erklärt ihm, was auf seinem Hof mit wenig Aufwand möglich ist: "Die Schwierigkeiten sind zu gucken, an welchem Punkt können wir ansetzen, was konkret können wir messen - zum Beispiel die Durchflussmenge. Welche Sensoren gibt es, die das bemessen, und wie können die im normalen Arbeitsbetrieb genutzt werden, ohne dass extra aufgepasst werden muss." Die Milchleistung der einzelnen Kuh digital zu messen würde dem Bauern unter anderem helfen, das Futter auf jede Kuh genau abzustimmen. Landwirt Hack hört interessiert zu: "Wenn das kostengünstig ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Jede Info über eine Kuh ist eine gute Info. Da kann man eigentlich gar nicht genug haben."

Ziel: Digital mündige Menschen

Sandra Schink schafft mit ihrer Initiative ein Kompetenzzentrum auf dem Land. Unterstützt wird sie dabei von der Wirtschaftsförderung Herzogtum Lauenburg. Ihr Ziel ist ganz klar, aus den Dorfbewohnern digital mündige Menschen zu machen: "Ich glaube daran, dass nur digital mündige Menschen Spaß an der Digitalisierung entwickeln und Ängste abbauen können. Wenn es Workshops gibt, die um die Ecke sind und wofür man nicht extra in die Stadt gehen muss, werden die Menschen da leichter rangeführt. Nur digital mündige Menschen werden die Digitalisierung begrüßen."

Bisher ist die Beratungsstelle ein Pop-Up-Angebot und bis Mitte September geplant. Die Digitalberaterin ist allerdings schon auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe für Niendorfs neue digitale Dorfmitte.

