Stand: 03.02.2019 05:00 Uhr

Die Dart-Bundesligisten aus Nortorf

von Cassandra Arden

Heimspiele der Wanderers werden immer in Nortorf in Kruppkes Bierstube ausgetragen. Das ist eine gemütliche, kleine Kneipe. Vorne im Schankraum begrüßen sich die Teammitglieder, im hinteren Teil der Gaststätte darten sich schon die ersten warm. An der Wand sind eine ganze Reihe Pokale zu sehen, die "The Wanderers" schon erspielt haben. Die Stimmung ist herzlich, der eine bestellt Kaffee, der andere ein kleines Bier. Bei einer Zigarette vorne in der Bierstube wird erstmal etwas geschnackt.

Nortorfer spielen Dart auf Bundesliga-Niveau











Kneipensport mit Ernsthaftigkeit

Hendrik - genannt Henni- Marquardt spielt schon seit Jahren Dart. "Wir machen das auf einem höheren Amateur-Level. Eine gewisse Ernsthaftigkeit ist dabei, aber irgendwie ist es doch Kneipensport", sagt er und schmunzelt. Bei jedem Bundesliga-Spieltag ist ein Schiedsrichter des Deutschen Dart Verbands dabei. Der eröffnet die Spiele und verleiht dem Tag etwas Offizielles. Anders als im Fußball muss er aber keinen Streit schlichten.

"Alles friedliche Menschen"

An einem der vielen Dartscheiben wirft sich gerade Jörg Fritsche ein. "Dartspieler sind alles friedliche Menschen. Streit gibt es nicht. Wirklich nicht, wir klären das alles immer untereinander", versichert er. "Aber trotzdem braucht es natürlich einen Schiedsrichter. Das muss ja alles offiziell gültig sein." Beim Einwerfen zielen die Meisten auf die 20. Jörg trifft zweimal die 5, die links daneben ist und einmal die 20. "Da ist noch Luft nach oben, das wird gleich besser," erklärt er mit ruhiger Stimme.

Die Dart-Profis aus Nortorf NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Aktiv - 02.02.2019 16:44 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Sie spielen Dart auf höchstem Niveau: "The Wanderers" aus Nortorf sind die einzige Schleswig Holsteinische Bundesliga-Mannschaft im Steeldarts.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einen Sixpack braucht es nicht

Jörg Fritsche zieht seine drei Pfeile ab und wirft gleich noch mal, während er weiter redet. "Für mich ist Dart: Sport und Erholung. Da kann ich richtig abschalten. Klar ist da auch Ehrgeiz dabei, aber am Ende macht es einfach Spaß." Inzwischen hat er zweimal die 20 getroffen. Das Einwerfen zeigt seine Wirkung. Die Dart-Bundesligisten haben nicht unbedingt einen Sixpack, wie Fritsche meint. Das sei das Schöne, jeder könne mitmachen. Alter und Figur seien nicht so wichtig. "Natürlich musst du ein bisschen fit sein. So ein Spieltag dauert lange und eine gewisse Grund-Fitness braucht es, aber wir müssen nicht so viel joggen wie andere Sportler." Fritsche lächelt wieder und trifft inzwischen dreimal die 20.

Hobby auf hohem Niveau

Wenn Dartspieler über Dart sprechen, dann fällt über kurz oder lang der Name Michael van Gerwen- unter den Dartern MvG genannt. Der Niederländer ist mehrfacher Weltmeister und für viele der Grund, warum Darts in den vergangenen Jahren so populär geworden ist. Steffan Karls Augen fangen an zu leuchten, wenn er über van Gerwen spricht: "Der Typ ist einfach eine Maschine", so Karl. "Der ist einfach krass. Da wird man schon neidisch. Zwischen dem und uns liegen echt noch mal Welten", gibt Karl zu. "Aber der macht auch wirklich nur das. Der verdient Geld damit und trainiert hart. Das ist bei uns anders - wir machen das nebenbei." Steffan Karl und die anderen trainieren ab und an mal. Alle hier arbeiten und betrachten Dart als ihr Hobby.

Es braucht zwei Sachen: Etwas Talent und Spaß an der Sache

"Das Schöne ist, jeder kann Dart spielen." Da ist schon wieder das Leuchten in Steffan Karls Augen. "Eigentlich brauchst du nur zwei Sachen: Spaß an der Sache und ein bisschen Talent. Das Alter ist egal." Er zähle nicht zu den Besten im Team. Aber "das ist gar nicht schlimm. Für mich ist Darten einfach Familie." Die meisten hier sagen, dass es in der Hauptsache um Konzentration gehe. Steffan Karl schmunzelt und meint: "Man sagt, dass man ein Dartspiel auch hinter der Linie gewinnen kann. So macht es MvG auch." Karl erklärt: " Der schüchtert seine Gegner so ein, dass die oft gar keine Chance mehr haben."

Immer mehr Menschen spielen Dart

Den Hype ums Darten finden die Spieler gut. "Dadurch wollen viel mehr Leute Dart spielen und so haben wir in letzter Zeit auch mal neue Gegner", sagt Henni Marquardt. Die Community werde größer und manchmal sorge das für Überraschungen: "Dann steht dir so ein 19-jähriger gegenüber und du denkst: Das Spiel gewinne ich. Und dann geht der aber voll ab und ist mega gut." Marquardt lacht und meint: "Das sorgt für Abwechslung und du musst immer alles geben." Alles geben werden "The Wanderers" am Sonnabend gegen Buxdehude und Tabellenführer Bremen. Jörg Fritschke zündet sich noch eine Zigarette im Schankraum an, bevor es in der Nichtraucher Dartzone ernst wird und sagt: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Der Klassenerhalt und eine gute Zeit."

Weitere Informationen Europas Darts-Elite trifft sich in Göttingen In der Göttinger Lokhalle wird bis Sonntag die European Darts Trophy ausgetragen. Mit dabei sind sieben deutsche Darts-Spieler, einer von ihnen ist gesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 02.02.2019 | 16:44 Uhr