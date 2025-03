Dialyse zu Hause: Mehr Lebensqualität, weniger Kosten Stand: 08.03.2025 05:00 Uhr Nur vier Prozent der rund 3.300 Dialysepatientinnen und -patienten in Schleswig-Holstein machen die Bauchfelldialyse selbstständig zu Hause. Dabei hat die Methode Vorteile - nicht nur für die Patienten.

von Karen Jahn

Ina Doll sitzt auf dem Bett in einem kleinen Zimmer unter dem Dach ihres Hauses in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Sie wohnt mit ihrer Familie und den vier Katzen in dem kleinen Ort bei Kiel. Vor ihr steht ein Infusionsständer, an dem zwei Klarsichtbeutel hängen. In den einen lässt die 53-Jährige durch einen Schlauch eine leicht trübe Flüssigkeit aus ihrer Bauchhöhle ab. Als keine Flüssigkeit mehr kommt, stöpselt sie den oberen Beutel an, und lässt nun die klare Flüssigkeit daraus durch einen anderen Schlauch in ihren Bauchraum laufen. Die Ganze Prozedur dauert etwa eine halbe Stunde. "Viermal muss ich das machen. Jeden Tag", sagt sie. Ina Doll ist nierenkrank und muss an die Dialyse. Sie ist eine von ganz Wenigen im Land, die eine Bauchfelldialyse, auch genannt Peritonealdialyse, zu Hause durchführen.

Bauchfelldialyse noch selten angewendet

Gerade einmal vier Prozent der rund 3.300 Dialysepatientinnen und -patienten in Schleswig-Holstein nutzen das Verfahren, bei dem das körpereigene Bauchfell überflüssiges Wasser und Giftstoffe aus dem Körper filtert. Bei der Bauchfelldialyse, die selbstverantwortlich zu Hause durchgeführt wird, läuft eine glukosehaltige Lösung, das Dialysat, über einen implantierten Katheter in die Bauchhöhle ein. Sie ist vom Bauchfell ausgekleidet. Vier bis sechs Stunden bleibt die Lösung im Körper und umspült das Bauchfell. Dadurch treten Schadstoffe aus den Blutgefäßen in das Dialysat über. Während dieser Zeit können sie Patient sich frei bewegen. Danach wird die Lösung wieder abgelassen - und der Vorgang wiederholt.

Von den Ärzten auf die Alternative aufmerksam gemacht

Die allermeisten Betroffenen werden mit der herkömmlichen Hämodialyse behandelt, bei der die Blutwäsche eine Maschine außerhalb des Körpers übernimmt. Die Patientinnen und Patienten müssen dafür drei Mal die Woche jeweils vier bis sechs Stunden in die Praxis.

Ina Doll erlitt Ende des vergangenen Jahres einen Nierenstau und wurde dadurch zur Dialysepatientin. Auch sie wurde zunächst an die Hämodialyse angeschlossen, habe aber schnell gemerkt, dass das "Herumliegen und Nichtstun" nichts für sie war, erzählt sie. "Meine Ärzte haben dann recht schnell gesagt, dass es auch die Bauchfelldialyse gibt. Und dass die gerade für Menschen, die noch im Leben stehen und arbeiten, eine sehr gute Alternative ist."

Soweit es geht, normales Leben

Für sie sei das die richtige Methode, sagt sie. Trotz Dialyse könne sie so in Teilzeit als Buchhalterin in einer Steuerkanzlei arbeiten und auch sonst fast alles machen wie vorher. Einschränkungen spüre sie keine, während sie die zwei Liter Spüllösung im Bauchraum habe. "Nur die Zeit tickt im Hintergrund, denn spätestens nach sechs Stunden muss ich den Beutel wechseln und dann schnell nach Hause."

Projekt am UKSH möchte die Bauchfelldialyse bekannter machen

Dr. Kevin Schulte ist Leiter der "Sektorenübergreifenden Koordinierungsstelle zur nachhaltigen Intensivierung der Peritonealdialyse in Schleswig-Holstein", kurz SKIP-SH. Mit dem vom Land in Höhe von 500.000 Euro geförderten Projekt möchte der Nierenspezialist mehr Patienten in die Bauchfelldialyse bringen. Die Koordinierungsstelle arbeitet unter anderem eng mit niedergelassenen Praxen zusammen, implantiert die für die Bauchfelldialyse nötigen Katheter und schult auf Wunsch die Patientinnen und Patienten.

Schulte sieht in Sachen Bauchfelldialyse eine Win-Win-Win-Situation. Zum einen seien die Patienten viel unabhängiger und flexibler, weil die regelmäßigen und langen Praxisbesuche wegfielen. Zudem brauche es dadurch auch weniger Pflegepersonal pro Patienten, gerade in Zeiten des Fachkräftmangels sei das ein wichtiger Faktor. "Außerdem können durch den Wegfall der Fahrtkosten zur Hämodialyse pro Patient und Jahr 8.000 bis 10.000 Euro eingespart werden."

Viel mehr Patienten geeignet

Ina Doll muss als Bauchfelldialyse-Patientin nur noch einmal im Monat zu ihrem Nierenspezialisten nach Kiel. Dr. Reiko Steinbach ist überzeugt, dass noch viel mehr Patientinnen und Patienten für das Verfahren geeignet wären. "Es kommt vor allem für diejenigen infrage, die körperlich in der Lage sind, mit den Zwei-Liter-Beuteln zu hantieren und keine Erkrankungen wie entzündliche Veränderungen im Bauchraum haben", sagt er. Allerdings müssten die Betroffenen natürlich bereit sein, die Eigenverantwortung für die Therapie zu Hause zu übernehmen. Auf unbegrenzte Dauer sei die Bauchfelldialyse nicht anwendbar, so der Nephrologe, sechs bis acht Jahre aber durchaus möglich. "Danach verändert sich die Beschaffenheit des Bauchfells, sodass man dann aber problemlos auf die Hämodialyse wechseln kann."

Nicht unterkriegen lassen

Ina Doll würde sich gerne auf die Transplantationsliste setzen lassen. "Eine neue Niere wäre schon cool", sagt sie. Unterkriegen lassen möchte sich sich nicht. "Das ist zwar keine schöne Krankheit, aber es gibt noch Schlimmeres."

