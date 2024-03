Stand: 20.03.2024 09:47 Uhr Diakonie eröffnet neues Sozialkaufhaus in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will die Diakonie Altholstein noch in diesem Jahr ein neues Sozialkaufhaus in der Innenstadt eröffnet. Laut Diakonie sollen im "Anziehungspunkt" unter anderem Kleidung, Spielzeug und Möbeln angeboten werden. Sie will aber auch eine Begegnungs- und Beratungsstätte schaffen. Die Stadt fördert das Projekt mit mit 40.000 Euro.

