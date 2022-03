Diakonie SH: "Erzieher-Ausbildung muss vergütet werden" Stand: 15.03.2022 16:50 Uhr Es gibt zu wenig Fachkräfte in Kitas - deshalb fordern die Diakonie Schleswig-Holstein und der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen eine Ausbildungsvergütung für Erzieher und Heilerziehungspfleger.

Mehr als 1.000 Stellen sind laut Agentur für Arbeit in Schleswig-Holstein im Kita-Bereich unbesetzt. Bis 2030 sollen laut Diakonie weitere 1.000 hinzukommen - plus noch mal 1.000 in der Kinder- und Jugendhilfe. Gleichzeitig sei die Zahl der Auszubildenden in den Erziehungsberufen stark rückläufig. Dabei steigt aufgrund des demografischen Wandels der Bedarf. Um diese vielen Stellen besetzen zu können, fordern die Diakonie Schleswig-Holstein und der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen jetzt eine Ausbildungsreform. Der wichtigste Punkt sei eine Ausbildungsvergütung für Erzieher und Heilerziehungspfleger.

Klassische Ausbildung ist schulisch

Notwendig seien mindestens 1.000 Euro, sagte Diakonievorstand Heiko Naß: "Wir brauchen gut ausgebildete und motivierte Erzieherinnen und Erzieher." Die klassische Erzieher-Ausbildung in Schleswig-Holstein ist rein schulisch und wird deshalb nicht bezahlt. Lediglich für die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum Erzieher gibt es demnach aktuell befristete Förderungen, die eine Ausbildungsvergütung (gut 1.000 Euro im Monat) ermöglichen. Die PiA teilt die Ausbildung in einen schulischen und einen beruflichen Teil. Voraussetzung dafür ist, bereits eine Ausbildung abgeschlossen zu haben.

Viele Erzieher vor Renteneintritt

Nötig sei auch eine bessere Anbindung der Auszubildenden an Praxis und Betriebe, so Diakonie und Kita-Verband. Beides soll von der öffentlichen Hand finanziert werden. Diakonie und Verband warnten davor, dass der Fachkräftemangel in Kitas, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe zunehmen werde. Rund 30 Prozent der Mitarbeitenden würden in den kommenden Jahren aufhören, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Evangelischer Kindertageseinrichtungen Markus Potten.

"Müssen Abgänge von Fachkräften kompensieren"

Er verwies darauf, dass zudem Kitas und Ganztagsschulangebote ausgebaut werden sollen: "Wir brauchen in den Kitas und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dauerhaft mindestens so viele konkurrenzfähige Ausbildungsstellen, dass wir die Abgänge von Fachkräften in den Ruhestand kompensieren können", sagte Potten. Der Geschäftsbereichsleiter Kinder- und Jugendhilfe bei der Vorwerker Diakonie in Lübeck, Lutz Regenberg, betonte, dass sich auch angesichts der fehlenden Ausbildungsvergütung junge Menschen gegen das Berufsfeld entscheiden würden.

Den Angaben zufolge werden derzeit unter dem Dach von Diakonie und Kirche in Schleswig-Holstein in 576 Kitas insgesamt rund 39.000 Kinder betreut. Die stationäre diakonische Kinder- und Jugendhilfe betreut rund 1.800 junge Menschen. Dazu kommen teilstationäre und ambulante Angebote sowie zahlreiche Beratungsstellen.

