Diako in Flensburg: Gläubiger entscheiden über Insolvenzplan Stand: 03.04.2023 09:03 Uhr Bis Ende Juni will das Diako-Krankenhaus in Flensburg das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beenden und wieder in den regulären wirtschaftlichen Betrieb zurückkehren. Dafür müssten involvierte Unternehmen auf viel Geld verzichten. Auf einer Gläubigerversammlung stimmen sie heute darüber ab.

Wie geht es weiter mit dem Diako-Krankenhaus in Flensburg? Heute will die Gläubigerversammlung über den sogenannten Insolvenzplan entscheiden. Das bedeutet: Der Klinik würden ein Teil der Schulden erlassen werden. Alle Unternehmen, die noch offene Rechnungen an das Krankenhaus aus der Zeit vor der Insolvenz haben, stimmen darüber ab, ob sie auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten.

Gläubigerausschuss hat bereits zugestimmt

Insgesamt geht es bei den offenen Forderungen um mehr als zehn Millionen Euro. Falls die Gläubiger zustimmen, könnte die Diako vom Juni an regulär weiterarbeiten. Der Gläubigerausschuss hat dem Plan für den Schuldenschnitt bereits zugestimmt.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Die Diako Krankenhaus gGmbH hatte im November 2022 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Um einen zweistelligen Millionenbetrag musste die Gesellschaft entschuldet werden. Kurz vor Weihnachten 2022 hatte die Klinikleitung angekündigt, sich von bis zu 110 Mitarbeitern trennen zu wollen.

Die Diako Krankenhaus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt Flensburg. Zu der Anstalt gehören noch weitere Bereiche, die in eigenen Unternehmen organisiert sind - zum Beispiel eine Servicegesellschaft, Fachkliniken in Nordfriesland, Sozialstationen im Umland und ambulante Pflegedienste. Insgesamt arbeiten im Norden Schleswig-Holsteins 3.400 Menschen für den Verbund, davon rund 1.400 im Flensburger Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2023 | 08:00 Uhr