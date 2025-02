Stand: 12.02.2025 09:51 Uhr Deutschkurse für Fachkräfte: Dithmarschen will 20.000 Euro zuschießen

Rund 20.000 Euro will der Kreis Dithmarschen für spezielle Sprachkurse für Fachkräfte der Fachhochschule Westküste zuschießen. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen. Wichtig sind die Kurse etwa für Menschen aus dem Ausland, die in Schleswig-Holstein studieren wollen oder für Fachkräfte wie Ingenieure oder Ärzte, die höhere Sprachniveaus vorweisen müssen, so Christina Holst von der Fachhochschule. Trotz der zugesagten Unterstützung vom Kreis steht die Finanzierung der Sprachkurse noch nicht komplett. Denn insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Sprachkurse laut Kreis auf 1,6 Millionen Euro. Einen teil muss auch die FH selbst tragen. Und ein Großteil des Geldes könnte laut Kreis über den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union kommen.

